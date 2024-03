SelfyConto: 5% annuo lordo sui conti deposito

SelfyConto è il conto corrente digitale proposto da Banca Mediolanum, pensato per soddisfare le esigenze di chi preferisce gestire le proprie finanze online.

Con la promozione attuale, SelfyConto offre un tasso del 5% annuo lordo su somme vincolate a 6 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che apriranno il conto corrente entro il 31 marzo 2024 accreditando lo stipendio e richiederanno entro il 30 giugno 2024 la costituzione di depositi.

Selfyconto è conto corrente è a canone zero per i primi 12 mesi e per i più giovani fino al compimenti dei 30 anni. Dopo questo periodo, è previsto un canone mensile di 3,75€, azzerabile rispettando alcune condizioni.

Principali operazioni gratuite

Il conto include gratuitamente tutte le principali operazioni bancarie, sono gratis i Bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, sono a zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Carte di pagamento

SelfyConto include gratuitamente una carta di debito contactless realizzata in PVC 100% riciclato. La carta di debito è compatibile con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay. Inoltre, sono disponibili su richiesta anche opzioni di carte di credito o prepagate personalizzabili.

Gestione del conto tramite App

SelfyConto si può gestire completamente tramite l’app Mediolanum, dalla quale è possibile visualizzare la propria posizione, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale; investire in fondi comuni e fare trading online.

Servizi aggiuntivi

Oltre alla classica operatività bancaria, SelfyConto introduce servizi aggiuntivi come Selfy PayTime per la gestione flessibile delle spese, e SelfyCare LifeProject, un’assicurazione sulla vita personalizzata. Inoltre, è disponibile anche SelfyCarePet una polizza assicurativa dedicata agli animali domestici.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.