SelfyConto: 5% di interesse se accrediti lo stipendio!

SelfyConto di Mediolanum ritorna con una nuova e interessante promozione. Se lo apri adesso, puoi infatti ottenere un tasso di interesse del 5% se accrediti lo stipendio. Il canone è inoltre gratuito per tutti il primo anno e per coloro che hanno fino a 30 anni. È possibile scegliere tre tipologie di carte MasterCard da gestire comodamente tramite l’app per smartphone, insieme al conto. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

SelfyConto: un tasso di interesse del 5% se lo apri ora

Aprire SelfyConto è facile e veloce: puoi farlo online, anche con Spid, senza bisogno di recarti in filiale. E i vantaggi sono tanti:

Canone gratuito per tutti il primo anno. E se sei under 30, non paghi il canone fino al tuo trentesimo compleanno.

per tutti il primo anno. E se sei under 30, non paghi il canone fino al tuo trentesimo compleanno. Principale operatività bancaria gratuita : con SelfyConto hai gratis i bonifici SEPA online, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Hai zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni.

: con SelfyConto hai gratis i bonifici SEPA online, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Hai zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni. Tutti i servizi a portata di mano : con l’app Mediolanum puoi tenere sotto controllo il credito residuo, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni, fare trading online, nonché tenere sotto controllo i limiti periodici per spesa e prelievo presso gli ATM.

: con l’app Mediolanum puoi tenere sotto controllo il credito residuo, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni, fare trading online, nonché tenere sotto controllo i limiti periodici per spesa e prelievo presso gli ATM. Possibilità di abbinare tre tipologie di carte MasterCard : scegli se avere la carta di debito con canone gratuito, la carta di credito con un canone di 12€ l’anno o anche una prepagata per gli acquisti da ricaricare subito tramite il conto corrente.

: scegli se avere la carta di debito con canone gratuito, la carta di credito con un canone di 12€ l’anno o anche una prepagata per gli acquisti da ricaricare subito tramite il conto corrente. Interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate fino a 6 mesi .

. Servizio clienti facilmente raggiungibile: a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 9.00 alle 18.00. Puoi chattare con l’assistenza via app o direttamente dal tuo home banking per qualsiasi questione. Puoi anche velocemente trovare le risposte alle domande più comuni tramite la sezione FAQ dell’app.

Non perdere tempo, scopri subito tutti i vantaggi di Mediolanum SelfyConto e apri il tuo conto online.

