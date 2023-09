SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni il 4% sulle somme vincolate a 6 mesi

SelfyConto è il conto online proposto da Banca Mediolanum che offre un tasso del 4% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, con la possibilità di vincolare anche solo 100€.

Questo tasso promozionale, è riservato a tutti i nuovi clienti che decideranno di accreditare lo stipendio sul proprio conto SelfyConto.

Selfyconto si può attivare online ed è a canone zero fino a 30 anni, e a canone zero per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto sarà di € 3,75 al mese, azzerabile.

Zero spese per prelievi in area Euro e carta di debito gratuita

SelfyConto include nel pacchetto anche una Carta di Debito gratuita. Questa carta permette di pagare nei negozi fisici e online, e non prevede commissioni per i prelievi in area Euro. La carta è realizzata in PVC 100% riciclato, questo la rende una scelta sostenibile oltre che conveniente.

La carta di SelfyConto è compatibile con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay e consente di pagare comodamente anche da smartphone, smartwatch o tablet.

Principali operazioni bancarie gratuite

Con SelfyConto è possibile gestire anche tutte le principali operazioni bancarie senza alcun costo aggiuntivo. Il conto permette di effettuare bonifici, addebitare le utenze, pagare le imposte come F23, F24, MAV e RAV, effettuare ricariche telefoniche, tutto a costo zero. Questo consente di avere il controllo completo delle proprie finanze senza doversi preoccupare di costi nascosti.

SelfyConto si gestisce completamente tramite canali digitali. Grazie all’app Mediolanum è possibile consultare saldi e movimenti dei conti correnti e carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate.

Apertura veloce con SPID

Aprire un conto SelfyConto è semplice, grazie all’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile attivare e iniziare a beneficiare dei vantaggi del conto in modo rapido e senza complicazioni.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

