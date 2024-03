SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni il 5% annuo sui depositi a 6 mesi

SelfyConto si propone come un conto corrente versatile, adatto a chi cerca una gestione finanziaria flessibile e ricca di servizi accessori.

Con la promozione in corso, SelfyConto offre un tasso di interesse del 5% annuo lordo sui depositi vincolati a 6 mesi. Questa promozione è valida fino al 31 marzo 2024 e riservata ai nuovi clienti che aprono SelfyConto con accredito dello stipendio, sottoscrivendo il deposito a tempo entro il 30 giugno 2024.

Canone e carta di debito gratuiti

Per il primo anno, il canone di tenuta del conto è gratuito, una promozione estesa ai clienti under 30 fino al loro trentesimo compleanno. Inoltre, SelfyConto offre gratuitamente una carta di debito contactless, realizzata in PVC 100% riciclato, utilizzabile sia per acquisti online che fisici, inclusa la compatibilità con pagamenti tramite smartphone.

Operatività bancaria senza costi aggiuntivi

SelfyConto elimina le spese su molte operazioni bancarie essenziali. I clienti possono effettuare bonifici SEPA online in euro, addebitare direttamente le utenze e prelevare contanti dagli ATM in area euro senza costi aggiuntivi. Anche versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo sono gratuiti.

Gestione smart con l’App Mediolanum

Con l’app Mediolanum, i clienti hanno a portata di mano tutti i servizi necessari: visualizzazione della propria posizione finanziaria, gestione delle principali operazioni bancarie, richiesta di prestiti con esito in tempo reale, investimento in fondi comuni e trading online.

Canone e condizioni speciali

Dopo il primo anno, il canone diventa di 3,75 euro mensili (con addebito trimestrale di 11,25 euro), ma può rimanere gratuito in presenza di determinate condizioni, come la sottoscrizione di prestiti, mutui, prodotti assicurativi di protezione, o la gestione di un patrimonio di almeno 15.000 euro.

Servizi e prodotti accessori

SelfyConto offre anche accesso a una serie di servizi Mediolanum, inclusi assicurazioni, investimenti online, shopping con grandi marchi e prestiti rapidi. L’app permette anche di rateizzare i movimenti in debito, ottenere prestiti personali rapidi e acquistare prodotti a catalogo con finanziamenti vantaggiosi.

