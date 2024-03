SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni il 5% sui depositi

SelfyConto è il conto corrente online proposto da Banca Mediolanum, a canone zero per il primo anno e a canone zero per i clienti più giovani fino al compimento dei 30 anni.

Questo conto corrente è una a scelta interessante per chi cerca un conto completo, e facile da gestire. SelfyConto offre una vasta gamma di servizi e la possibilità di ottenere un tasso di interesse del 5% annuo lordo sui depositi vincolati a 6 mesi.

Caratteristiche principali di SelfyConto

5% sui depositi: La promozione attuale di SelfyConto permette di ottenere un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2024 riservata ai nuovi clienti che accrediteranno lo stipendio e richiederanno entro il 30 giugno 2024 la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi.

Zero canone di tenuta Conto: Fino a 30 anni di età, il canone di tenuta conto è completamente gratuito. Per tutti gli utenti, il primo anno è a zero canone.

Zero spese per prelievi e carta di debito: La carta di debito è gratuita e sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato. In più, SelfyConto offre diverse opzioni di carte di pagamento, tra cui carte di credito e prepagate, tutte personalizzabili, contactless e compatibili con con Apple Pay e Google Pay.

Operazioni bancarie gratuite: Sono inclusi gratuitamente i prelievi in area euro, bonifici, addebiti utenze, pagamenti di tributi e ricariche telefoniche.

Vantaggi aggiuntivi di SelfyConto

App Mediolanum : Un’app intuitiva e completa, per gestire facilmente tutti i servizi bancari.

: Un’app intuitiva e completa, per gestire facilmente tutti i servizi bancari. Servizi assicurativi e di finanziamento: SelfyConto include opzioni come Selfy PayTime, SelfyCare LifeProject, SelfyCare Travel, SelfyCare Pet e SelfyShop, offrendo una gamma di servizi assicurativi e finanziari accessibili direttamente dall’app.

Come aprire SelfyConto

L’apertura di un SelfyConto richiede solo pochi semplici passaggi. È necessario avere un documento d’identità, un codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo email valido. L’identificazione può avvenire tramite SPID, bonifico o webcam, rendendo il processo di apertura accessibile e flessibile.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.