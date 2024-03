SelfyConto: accredita lo stipendio e ottieni interessi al 5% sui depositi

SelfyConto è una soluzione bancaria digitale proposta da Banca Mediolanum che combina convenienza, facilità d’uso e un’ampia gamma di servizi. Questo conto corrente offre canone zero per i primi 12 mesi e un interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a sei mesi ai nuovi clienti che scelgono di accreditare lo stipendio.

Zero Canone per i giovani e i nuovi clienti

SelfyConto offre ai clienti il vantaggio di un canone zero fino al raggiungimento dei 30 anni di età. Questo privilegio si estende a tutti i nuovi clienti per il primo anno. Successivamente, il canone diventa di 3,75€ al mese, che può essere azzerato attraverso promozioni specifiche. Sono inclusi nel servizio i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze, e i prelievi in contanti dagli ATM nell’area euro, oltre a versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Carte di pagamento versatili

SelfyConto include anche una carta di debito sostenibile, realizzata in PVC 100% riciclato. Sono disponibili diverse opzioni di carte, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, tutte supportando la tecnologia contactless e compatibili con sistemi di pagamento come Apple Pay e Google Pay.

Servizi aggiuntivi

L’App Mediolanum facilita l’accesso a tutti i servizi bancari e include funzioni come il mobile payment, il trading online e il controllo delle spese.

Oltre ai servizi bancari tradizionali, SelfyConto propone opzioni innovative come Selfy PayTime per la rateizzazione delle spese, SelfyCare LifeProject per l’assicurazione sulla vita, e SelfyCare Pet per la tutela degli animali domestici. Queste opzioni rispecchiano un approccio centrato sul cliente e le sue necessità.

L’apertura di SelfyConto è gratuita e semplice, e si può completare online anche con SPID. Per una panoramica completa delle offerte di SelfyConto, clicca qui.