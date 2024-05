SelfyConto: apri il conto entro il 31/05 e ottieni fantastici premi

SelfyConto è il conto corrente online proposto da Banca Mediolanum, pensato per chi desidera un’esperienza bancaria digitale, pratica e conveniente. Questo conto combina una vasta gamma di servizi con una gestione completamente digitale tramite l’App Mediolanum.

Canone e vantaggi:

Il canone di tenuta del conto è gratuito per il primo anno e per gli under 30. Successivamente, per i clsienti over 30, il costo è di 3,75€ al mese, azzerabile tramite promozioni. Tra i vantaggi offerti da SelfyConto troviamo:

Carta di debito gratuita: Il conto include una carta realizzata in PVC 100% riciclato, sostenibile e comoda da usare.

Prelievi gratuiti in area Euro: Senza limiti di operazioni.

Principali operazioni bancarie gratuite: Inclusi bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

La procedura per aprire SelfyConto è semplice e veloce, interamente online. È possibile utilizzare SPID, bonifico bancario o videocall per l’identificazione. Inoltre, per chi apre il conto entro il 31 maggio e accredita lo stipendio, sono previsti premi come smartphone Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Smart Monitor M5 27“, AirPods di terza generazione, un buono Amazon da 150€, smartwatch Garmin Forerunner 55 e Xbox Series S.

Carte di Pagamento

SelfyConto offre diverse opzioni di carte:

Carta di Debito: Inclusa gratuitamente, utilizzabile anche in formato digitale senza dover aspettare la versione fisica.

Carta di Credito: Personalizzabile con il proprio colore preferito e la possibilità di inserire una foto.

Carta Prepagata: Flessibile e sicura, personalizzabile con nome, foto e colore preferito.

Tutte le carte supportano la tecnologia contactless e sono compatibili con Apple Pay e Google Pay.

App e servizi digitali

La gestione del conto è completamente digitale tramite l’App Mediolanum. L’app offre mobile payment, pagamenti CBILL e PagoPA, trading online, spending control per monitorare spese e movimenti. Sono inoltre disponibili una serie di servizi come Selfy PayTime per la rateizzazione delle spese, SelfyCare che offre servizi assicurativi per la vita, i viaggi e gli animali domestici, SelfyShop e SelfyCredit Instant per finanziamenti e prestiti personali.

