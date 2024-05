SelfyConto: aprilo entro il 31/05 e ricevi fantastici premi

SelfyConto è un conto corrente online pensato per offrire praticità e velocità nella gestione delle finanze personali. Questo conto corrente è a canone zero per gli under 30 e, con l’offerta in corso, permette di vincere fantastici premi come uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G se si accredita lo stipendio.

Canone Zero per i giovani e promozioni

Una delle principali caratteristiche di SelfyConto è il canone di tenuta conto a zero euro. Questa agevolazione è riservata a tutti i nuovi clienti per il primo anno e ai giovani fino al compimento dei 30 anni. Dopo il primo anno, per chi ha più di 30 anni, il canone mensile è di 3,75€, azzerabile attraverso promozioni specifiche.

Offerte e premi per nuovi clienti

Banca Mediolanum offre premi attraenti per chi apre SelfyConto e accredita lo stipendio entro il 31 maggio. Tra i premi disponibili vi sono smartphone Samsung Galaxy A25 5G, Samsung Smart Monitor M5 27″, AirPods di terza generazione, buoni regalo Amazon.it da 150€, smartwatch Garmin Forerunner 55 e Xbox Series S.

Prelievi e carte gratuiti

Con SelfyConto, i prelievi in area euro sono gratuiti e senza limiti di operazioni. Inoltre, i clienti ricevono una carta di debito gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato, che rispecchia l’impegno della banca verso la sostenibilità. La carta di debito è dotata di funzionalità contactless e supporta i principali sistemi di pagamento digitale come Apple Pay e Google Pay.

Operazioni bancarie principali a costo zero

Le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti di utenze e pagamenti F23, F24, MAV, RAV, e ricariche telefoniche, sono gratuite. Questo rende SelfyConto una scelta conveniente per chi desidera gestire le proprie finanze senza dover affrontare costi aggiuntivi.

Servizi Digitali

Il conto può essere gestito completamente tramite l’App Mediolanum, che consente un facile accesso a tutti i servizi bancari con un semplice tap. L’app include funzionalità come mobile payment, trading online e controllo delle spese, offrendo una soluzione completa e integrata per la gestione delle proprie finanze.

Carte di Credito e Prepagate personalizzabili

SelfyConto offre anche diverse opzioni di carte di credito e prepagate, personalizzabili nel colore e con la possibilità di inserire una propria foto. Queste carte offrono flessibilità e sicurezza, con sistemi di allerta SMS e MasterCard SecureCode™ per gli acquisti online.

Servizi assicurativi e di rateizzazione

Oltre ai tradizionali servizi bancari, SelfyConto include Selfy PayTime, per la rateizzazione delle spese, e una serie di polizze assicurative come SelfyCare LifeProject, SelfyCare Travel e SelfyCare Pet, che coprono rispettivamente progetti di vita, viaggi e animali domestici.

