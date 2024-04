SelfyConto: aprilo tramite smartphone, per te il canone è gratis

Con SelfyConto pagare, gestire e investire denaro è possibile: puoi finalmente fare tutto ciò in modo pratico e veloce dicendo addio a qualunque tipo di preoccupazione. Oggi risparmiare tempo per le cose che ami è fondamentale, ecco perché SelfyConto ha pensato di realizzare una soluzione pratica e vantaggiosa per poter gestire il tuo denaro.

Lo sai che aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online? Non lasciarti sfuggire questa occasione se vuoi dedicare il tuo tempo al tuo hobby! Il tuo conto SelfyConto può essere aperto anche da smartphone: serve solamente un documento d’identità e codice fiscale, il tuo smartphone e la tua e-mail. Anche l’identificazione è semplice e rapida e puoi scegliere tra SPID, webcam o bonifico.

Se decidi di aprirlo subito, il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno e, se sei un under 30, resta gratis fino ai trent’anni. Che aspetti?

Apri SelfyConto a canone zero

Lo sai che oltre al canone di tenuta conto gratuito per il primo anno, ricevi una carta di debito a costo zero? La ricevi gratuitamente e oltre ad essere comoda e sicura è sostenibile al 100%.

Per consentirti di gestire al meglio il tuo denaro, eliminando inutili spese, con SelfyConto puoi prelevare il contante gratuitamente e senza limiti di operazioni in zona Euro. Inoltre, puoi effettuare bonifici, addebiti utenze, paghi F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche a costo zero.

Se pronto, dunque, ad aprire SelfyConto? Quello che ti viene chiesto di fare è di tenere a portata di mano il tuo cellulare e un indirizzo e-mail valido. Non perdere altro tempo se vuoi pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce. Tutto ciò è possibile solamente grazie Mediolanum!