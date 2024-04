SelfyConto: canone gratuito per un anno e carte MasterCard

Con SelfyConto puoi gestire i tuoi soldi in maniera estremamente semplice sia da PC che da smartphone, con un’app disponibile per Android e iOS, insieme a operatività bancaria senza commissioni e canone completamente gratuito per il primo anno per tutti e per i giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni. Scoprilo nel dettaglio!

SelfyConto: come funziona

Con SelfyConto puoi effettuare tutte le operazioni anche dall’app, la quale fornisce un controllo completo sul conto corrente. Inoltre, tutte le operazioni bancarie classiche, come bonifici SEPA, ricariche telefoniche, moduli F23, F24, MAV e RAV non hanno commissioni.

Con le carte i prelievi sono completamente gratuiti dagli ATM in area euro e senza limiti di contante. Puoi scegliere tra tre opzioni MasterCard per quanto riguarda le carte di pagamento, tra cui una carta di debito gratis che ti consente anche di beneficiare di un’assicurazione per gli acquisti, una carta di credito con canone annuale di 12€, possibilità di rateizzare le spese da un minimo di 250€ fino a un massimo di 2400€ e plafond a partire da 1500€, e una prepagata con possibilità di ricarica immediata 7 giorni su 7.

L’app di Mediolanum ti consente di ricevere notifiche in tempo reale per tutti i movimenti, oltre che ovviamente visualizzare il saldo e svolgere tutte le operazioni come il pagamento di bollettini, le ricariche e altro.

Dal secondo anno, o superati i 30 anni, il costo mensile di SelfyConto sarà di 3,75 euro. Tuttavia, se sottoscrivi un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, oppure se possiedi un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro, il canone sarà azzerabile in via promozionale.

Se hai bisogno di assistenza, ti basta aprire l’app e contattare tramite chat gli operatori, disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00.

Inizia oggi stesso la tua esperienza bancaria con SelfyConto e gestisci con facilità i tuoi soldi