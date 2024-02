SelfyConto: canone zero e rendimenti al 5% sulle somme vincolate

Il rivoluzionario prodotto finanziario SelfyConto di Banca Mediolanum sta ridefinendo il concetto di conto corrente. L’innovazione sta nel canone di tenuta conto completamente gratuito fino ai trent’anni per tutti gli under 30. Questo vantaggio è esteso anche per tutti gli altri, limitatamente però al primo anno.

Altro punto di forza è la possibilità di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Devi soltanto accreditare lo stipendio.

SelfyConto: sostenibilità ambientale e tanti vantaggi

In quanto banca attenta all’ambiente, Mediolanum offre una carta di debito gratuita realizzata al 100% in PVC riciclato, soluzione quindi rispettosa dell’ambiente.

Con la carta puoi prelevare in area Euro senza pagare commissioni. Altri operazioni gratuite sono i bonifici e i pagamenti.

Uno dei segreti del successo di SelfyConto è l’innovativa app Mediolanum. Presente ovunque tu vada, questa applicazione ti consente di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tocco.

Tramite la funzione Mobile Payment, puoi pagare comodamente dallo smartphone, smartwatch o tablet usando wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre, puoi gestire CBILL e PagoPA direttamente dall’app.

Se ami fare trading online, tramite l’app puoi operare in tempo reale su 24 mercati mondiali. Per quanto riguarda l’apertura del conto, la procedura è facile e veloce.

Ricorda che, se accrediti lo stipendio, otterrai il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, svincolabili quando vuoi senza il rischio di perdere gli interessi maturati. Clicca sul bottone qui sotto e apri il conto OGGI STESSO!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.