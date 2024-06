SelfyConto: canone zero e vinci un iPhone 15 se inviti 6 amici

SelfyConto è il conto corrente online di Mediolanum, progettato per offrire un’esperienza bancaria pratica e veloce. Con SelfyConto, puoi pagare, investire e gestire il tuo denaro comodamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Ecco perché SelfyConto è la scelta ideale per chi desidera un conto completo e facile da usare:

Zero canone per i giovani e carta di debito inclusa

Per i clienti under 30, il canone di tenuta conto è gratuito fino al compimento dei 30 anni. Inoltre, per tutti i nuovi clienti il canone è zero per il primo anno, rendendo SelfyConto una scelta economica e vantaggiosa.

La carta di debito di SelfyConto è gratuita, sicura e realizzata in PVC 100% riciclato, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Puoi utilizzarla sia fisicamente che digitalmente, senza dover attendere la consegna fisica.

Richiedi una carta di credito personalizzabile

Con SelfyConto puoi anche richiedere una carta di credito Mediolanum, personalizzabile con il colore e la tua foto preferiti. Scegli tra i circuiti Visa o MasterCard e accedi alla flessibilità e alla sicurezza di una carta su misura per te.

Prelievi gratuiti in area euro e operazioni bancarie principali gratuite

Con SelfyConto, i prelievi in area Euro sono gratuiti e illimitati. Questa funzionalità ti permette di avere sempre accesso al tuo denaro, senza preoccuparti delle commissioni aggiuntive. Inoltre, anche effettuare bonifici, pagare utenze e ricariche telefoniche, nonché pagare F23, F24, MAV e RAV è completamente gratuito.

Invita amici e vinci fantastici premi Apple

Con SelfyConto, puoi invitare amici e ottenere fantastici premi: tra cui un Apple Watch SE, un iPad di decima generazione, e con sei amici puoi ricevere un iPhone 15.

Servizi aggiuntivi di SelfyConto

SelfyCredit Instant : Richiedi un prestito personale in tempo reale direttamente dall’app, con importi da 2.000€ a 20.000€.

: Richiedi un prestito personale in tempo reale direttamente dall’app, con importi da 2.000€ a 20.000€. SelfyPayTime : Rateizza uno o più movimenti di addebito in conto corrente scegliendo il prestito col piano più adatto alle tue esigenze.

: Rateizza uno o più movimenti di addebito in conto corrente scegliendo il prestito col piano più adatto alle tue esigenze. SelfyCare : Proteggi te stesso e i tuoi cari con polizze assicurative specifiche, come SelfyCare LifeProject, Travel e Pet, direttamente dall’app.

: Proteggi te stesso e i tuoi cari con polizze assicurative specifiche, come SelfyCare LifeProject, Travel e Pet, direttamente dall’app. SelfyShop : Acquista prodotti a catalogo e richiedi un finanziamento a tasso zero.

: Acquista prodotti a catalogo e richiedi un finanziamento a tasso zero. Mobile Payment : Paga comodamente con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

: Paga comodamente con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay. Trading online: Gestisci i tuoi investimenti direttamente dall’app.

Apertura veloce con SPID

Aprire un conto SelfyConto è facile e veloce. Puoi completare la procedura di apertura direttamente online utilizzando SPID, bonifico o webcam. Bastano pochi minuti per avere il tuo conto pronto all’uso.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.