SelfyConto: canone zero fino ai 30 anni e carta di debito inclusa

SelfyConto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un conto corrente che combina convenienza, personalizzazione e sicurezza.

Questo conto corrente online proposto da Banca Mediolanum offre canone zero per i nuovi clienti per i primi 12 mesi e per gli under 30, carta di debito e una varietà di servizi accessibili tramite un’app intuitiva.

Zero Costi, massima efficienza

Il conto offre un canone di gestione zero per tutti i nuovi clienti per il primo anno e, per i giovani under 30, questo vantaggio si estende fino al raggiungimento dei trent’anni. Oltre ai vantaggi sul canone, SelfyConto elimina le spese per prelievi in area euro e include nell’offerta una carta di debito gratuita realizzata in PVC 100% riciclato.

Facilità d’uso e accessibilità

L’apertura di un SelfyConto è estremamente semplice grazie alla possibilità di utilizzare il sistema SPID per completare la procedura online in pochi minuti. La gestione del conto avviene attraverso l’App Mediolanum, che permette di accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tocco sullo schermo del proprio dispositivo mobile.

Carte personalizzabili

SelfyConto si distingue anche per la sua offerta di carte personalizzabili: carta di debito, carta di credito e carte prepagate, tutte disponibili in vari colori e con la possibilità di aggiungere una foto personale. Le carte sono realizzate in PVC riciclato al 100%, dimostrando l’impegno di Banca Mediolanum verso la sostenibilità.

Un pacchetto completo di servizi

Oltre alle funzioni bancarie di base, SelfyConto offre una serie di servizi che arricchiscono l’esperienza dell’utente:

Selfy PayTime : Un servizio che permette di rateizzare spese importanti, facilitando la gestione del bilancio personale.

: Un servizio che permette di rateizzare spese importanti, facilitando la gestione del bilancio personale. SelfyCare : Una gamma di polizze assicurative che includono protezioni per la vita, viaggi e persino per gli animali domestici.

: Una gamma di polizze assicurative che includono protezioni per la vita, viaggi e persino per gli animali domestici. SelfyShop: Accesso a un catalogo di prodotti finanziabili a condizioni favorevoli, ideale per chi pianifica acquisti maggiori.

Sicurezza e supporto

La sicurezza delle transazioni è garantita da tecnologie avanzate come il MasterCard SecureCode™, mentre il servizio clienti è facilmente accessibile tramite l’app. Le notifiche di alert via SMS mantengono gli utenti sempre aggiornati sulle attività del conto.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.