SelfyConto: canone zero per 12 mesi e operazioni incluse

SelfyConto è un conto corrente digitale pensato per offrire un’esperienza bancaria semplice, veloce e principalmente online, eliminando le complessità tradizionali associate alla gestione di un conto bancario, sostituendole con un’interfaccia intuitiva e una serie di funzionalità innovative.

Caratteristiche

Gestione completa online: L’apertura e la gestione di SelfyConto avvengono interamente online, consentendo agli utenti di effettuare operazioni bancarie comodamente da computer o smartphone, senza necessità di recarsi in filiale.

Struttura tariffaria: SelfyConto si distingue per la sua struttura di costi vantaggiosa, particolarmente adatta anche a giovani e studenti con un canone di tenuta conto gratuito per gli under 30 e per tutti i nuovi clienti per i primi 12 mesi. Sono inclusi nel pacchetto bonifici SEPA online gratuiti, l’addebito diretto delle utenze e prelievi gratuiti da ATM nell’area euro. Sono a costo zero anche addebito utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

Al termine del periodo promozionale, il canone per la tenuta del conto diventa di 3,75 euro al mese. Tuttavia, SelfyConto offre diverse opzioni per azzerarlo anche successivamente, come la sottoscrizione di un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo, o un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Carta di debito inclusa: Con SelfyConto è inclusa anche una carta di debito gratuita ed ecosostenibile, dotata di tecnologia contactless e realizzata in PVC 100% riciclato. La carta può essere utilizzata per acquisti sia online che nei negozi fisici ed è compatibile con i pagamenti tramite smartphone.

Funzionalità: Il conto offre una gamma completa di strumenti per gestire le proprie finanze e offre accesso ad una serie di servizi extra come pacchetti assicurativi. Tramite l’app è possibile effettuare tutte le principali operazioni bancarie ed è anche possibile richiedere prestiti con esito immediato, investire in fondi comuni e fare trading online.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.