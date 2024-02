SelfyConto: canone zero per gli Under 30

SelfyConto offre soluzioni bancarie e strumenti finanziari che potrai gestire in autonomia. Si tratta di un conto corrente online di Banca Mediolanum, è totalmente gratuito per i primi 12 mesi (per i nuovi clienti) e ha il canone pari a zero per gli under 30. La promozione in corso inoltre, permette di avere un tasso di interesse del 5% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi, con la possibilità di svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

SelfyConto è gratis e da il 5% sui depositi vincolati

All’interno dell’offerta troviamo quindi un canone di costo zero per un anno (che rimane gratuito se sei under 30) e prelievi in area euro con carta di debito a zero spese. All’interno del SelfyConto avrai a disposizione la Carta di Debito Gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato e tutte le principali operazioni bancarie gratuite tra cui F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero.

Parlando di carte, potrai poi scegliere se prendere anche l’eventuale Carta di Credito dotata di dilazioni per spese superiori a 250 euro, e la Carta Prepagata, ricaricabile e flessibile. A tutto questo poi c’è d’aggiungere APPosta, l’app Mediolanum per usare tutte le funzioni del vostro conto come il controllo del bilancio, i pagamenti mobile, CBILL e PagoPA, oltre che addirittura il Trading Online.

Per l’apertura, infine, potrai procedere utilizzando la SPID, così da poter procedere con l’apertura veloce e facile, senza chiamate aggiuntive. In caso contrario, basterà avere una webcam, mentre a prescindere dovrete presentare delle documentazioni tra cui un documento d’identità e codice fiscale. Vi consigliamo anche di avere uno smartphone a portata di mano, così da poter procedere con facilità alla consegna di eventuali fotografie dei documenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.