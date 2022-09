SelfyConto a canone zero per under 30 e 3000€ di buoni carburante Q8

SelfyConto è il conto corrente online a zero spese fino ai 30 anni e anche per tutti per il primo anno dall’apertura. Lo gestisci online e fai tutto in completa autonomia, ricevendo una carta di debito gratuita e prelievi ATM in area euro a costo zero.

Oltre a questo, l’apertura di SelfyConto ti permette di partecipare a un’estrazione per vincere un premio composto da 60 buoni carburante Q8 da 50€ dal valore complessivo di 3000€. Tutto quello che devi fare è aprire il conto corrente come primo intestatario e perfezionare l’apertura entro il 21/09/2022.

SelfyConto: canone zero e la possibilità di vincere una valanga di buoni carburante

Perché dovresti scegliere SelfyConto? Innanzitutto, come ti abbiamo anticipato in apertura, durante il primo anno il canone di tenuta conto è completamente gratis e, se hai meno di 30 anni, sarà sempre gratuito. Ricevi una carta di debito gratuita con prelievi senza commissioni in tutta l’area Euro e senza limiti di operazioni. Puoi usarla anche online per pagare con il tuo smartphone NFC.

L’app Mediolanum ti permette di accedere a tutti i servizi bancari con uno swipe e puoi controllare qualsiasi movimento delle tue carte, rateizzare i pagamenti e molto altro ancora in pochissimi passi.

Direttamente dal conto puoi effettuare gratuitamente le principali operazioni bancarie, come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero. E non preoccuparti per la sicurezza, perché il Gruppo Mediolanum è tra le prime banche più sicure d’Europa.

E infine, appunto, c’è la possibilità di vincere fino a 3000 euro di buoni carburante Q8: una cosa non da poco in tempi come questi. Apri il tuo SelfyConto e scopri un modo moderno e smart per gestire i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.