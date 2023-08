SelfyConto: carta di debito gratuita e operazioni bancarie senza spese

SelfyConto è il conto corrente completamente digitale offerto da Banca Mediolanum che include una carta di debito sostenibile e un’ampia gamma di servizi bancari senza costi aggiuntivi.

Una delle caratteristiche distintive di SelfyConto è il suo canone a costo zero per il primo anno, per tutti i nuovi clienti. Inoltre, per i più giovani, il canone di tenuta conto è zero fino al compimento dei 30 anni.

Al termine del periodo promozionale, il canone di tenuta conto è di 3,75 euro mensili, con un addebito trimestrale di 11,25 euro. Tuttavia, ci sono diverse opzioni per continuare a beneficiare della convenienza di un canone gratuito. Ad esempio il canone rimarrà gratuito fino al 31 dicembre 2024 sottoscrivendo un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione. Inoltre, se si è titolari di un patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro, oppure effettuando 48 operazioni di compravendita titoli, è possibile continuare ad usufruire di un canone di tenuta conto gratuito.

SelfyConto include nel pacchetto una carta di debito gratuita realizzata al 100% in PVC riciclato, offrendo non solo convenienza, ma anche una responsabilità ambientale per un futuro sostenibile. Questa carta contactless può essere utilizzata sia per acquisti online che fisici, compresi quelli effettuati con lo smartphone.

Un altro vantaggio significativo di SelfyConto è la possibilità di effettuare le operazioni bancarie principali senza alcun costo aggiuntivo. Sono inclusi bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, sono a zero spese anche versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

SelfyConto rende i servizi bancari accessibili e pratici grazie all’app Mediolanum. Attraverso quest’app intuitiva, è possibile controllare in qualsiasi momento la propria posizione finanziaria, effettuare le principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e anche fare trading online.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.