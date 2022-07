SelfyConto: carta gratuita e prelievi ATM a costo zero

I conti correnti online sono ormai consolidati, in quanto offrono una comodità imparagonabile rispetto a quanto offerto dalle classiche banche. Questo tipo di servizio, se abbinato a una carta di debito, è in grado di offrire ulteriori vantaggi, come pagamenti rapidi e sicuri.

Non tutti i conti correnti digitali e le carte sono però uguali: individuare piattaforme trasparenti e con costi contenuti, è tutt’altro che semplice. Una delle realtà più consistenti in questo settore è quella di SelfyConto.

Questa piattaforma infatti, offre tutti i vantaggi di un conto online pur offrendo le certezze di un istituto affidabile come Banca Mediolanum. L’unione tra funzioni innovative e certezze della finanza classica, offre alcune condizioni a dir poco vantaggiose.

SelfyConto infatti propone una carta di debito gratuita con cui effettuare prelievi ATM in zona euro a costo zero. La carta, così come il conto, è gestibile facilmente attraverso un’app mobile: questa tiene conto di qualunque tipo di movimento, offrendo report dettagliati.

Tutti i vantaggi di SelfyConto e della relativa carta

L’app mobile permette anche di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza particolari costi aggiuntivi. Che si tratti di:

ricariche tenefoniche

bonifici bancari

F23 e F24

è possibile effettuare i pagamenti senza nessuna commissione, il tutto con pochi e semplici gesti sul display dello smartphone.

Non solo: in caso di furto, sempre tramite l’apposita applicazione, è possibile bloccare la carta in tempo record per impedire un uso improprio della stessa.

A quanto detto finora si aggiunge un vantaggio considerevole per i più giovani: chiunque sia under 30 infatti, non dovrà affrontare nessun tipo di canone annuale. Per gli over 30 invece, il primo anno di SelfyConto è del tutto gratuito mentre, a partire dal secondo, il canone è di 3,75 euro al mese.

