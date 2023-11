SelfyConto: completamente digitale e gratis per gli under 30

SelfyConto è un prodotto finanziario di Mediolanum. Si tratta di un conto corrente online che offre una serie di servizi e prodotti che gli utenti possono attivare e gestire in completa autonomia. Ha un canone gratuito per tutti per il primo anno e per coloro che non hanno ancora compiuto i 30 anni. Il canone è poi anche azzerabile in via promozionale sottoscrivendo dei prodotti finanziari della banca.

SelfyConto: cosa include

Il SelfyConto è riservato alle persone fisiche che, al momento della richiesta di apertura del conto corrente, non siano già proprietari di un conto Mediolanum. Il prodotto offre canone gratis per il primo anno o fino al raggiungimento del 30° anno di età, che successivamente passa a 3,75€ al mese. È tuttavia azzerabile in via promozionale, se si sottoscrivono dei prodotti finanziari. Oltre a ciò, i prelievi presso tutti gli ATM europei non hanno commissioni, così come le operazioni ordinarie eseguite online, tra cui bonifici SEPA, pagamenti F23, F24, MAV e RAV. Con SelfyConto, potete scegliere di abbinare differenti tipologie di carte MasterCard, tra carta di debito, carta di credito e richiedere anche una prepagata per gli acquisti. La carta di debito include anche un’assicurazione multirischi sugli acquisti, che vi tutela in tutto il mondo. La carta di credito ha invece un canone annuale di 12€, un plafond a partire da 1500€ e offre la possibilità di dilazionare i pagamenti da 250€ a 2400€, scegliendo in totale autonomia le rate mensili, la loro durata e anche se estinguerle anticipatamente, senza fornire ulteriori documenti. Scegliendo anche la carta prepagata, sarà possibile ricaricarla velocemente dal conto corrente per qualsiasi acquisto online o nei negozi. L’area privata permette in ogni momento di impostare i limiti giornalieri di spesa e prelievo, oltre a sospendere temporaneamente le carte. La carta di debito e la prepagata sono anche personalizzabili nel colore ed è possibile inserire la propria foto. SelfyConto offre anche dei servizi aggiuntivi, tra cui: SelfyCredit Instant : un prestito personale che aiuta gli utenti ad ottenere liquidità in tempi brevi. Con l’app Mediolanum, bastano due tap: inserisci l’importo che ti serve e invii la richiesta.

: un prestito personale che aiuta gli utenti ad ottenere liquidità in tempi brevi. Con l’app Mediolanum, bastano due tap: inserisci l’importo che ti serve e invii la richiesta. SelfyShop : permette di scoprire tutti i prodotti disponibili a catalogo e richiedere un finanziamento da 6 a 48 mesi con TAN 0 e TAEG 0.

: permette di scoprire tutti i prodotti disponibili a catalogo e richiedere un finanziamento da 6 a 48 mesi con TAN 0 e TAEG 0. Selfy PayTime : consente di rateizzare uno o più movimenti di addebito in conto corrente scegliendo il prestito col piano più adatto alle tue esigenze.

: consente di rateizzare uno o più movimenti di addebito in conto corrente scegliendo il prestito col piano più adatto alle tue esigenze. SelfyCare Pet : una polizza per proteggere i tuoi amici a quattro zampe. Con SelfyCare Pet hai un rimborso per le spese veterinarie, anche con intervento chirurgico.

: una polizza per proteggere i tuoi amici a quattro zampe. Con SelfyCare Pet hai un rimborso per le spese veterinarie, anche con intervento chirurgico. SelfyCare Travel: una polizza di viaggio che può essere sottoscritta direttamente dall’app. Apri qui il conto corrente SelfyConto di Mediolanum permette di essere facilmente gestito sia da smartphone, attraverso l’app, che anche da homebanking. Si apre facilmente online, tramite la pagina ufficiale, attraverso semplici passaggi.

