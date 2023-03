SelfyConto, conto deposito e trading a condizioni ultra conveniente

Ora, investire i risparmi in un conto deposito o in buoni fruttiferi postali è una soluzione vantaggiosa in termini di tassi di interesse.

Ad esempio, è recente la notizia che, aprendo un conto SelfyConto Mediolanum, si può ottenere un rendimento lordo del 4% annuo sulla somma vincolata per sei mesi partendo soltanto da 100 euro.

Tuttavia, per ottenere un tasso di interesse così vantaggioso è necessario soddisfare una condizione. Inoltre, con SelfyConto è possibile anche fare trading.

Conto deposito al 4% di interesse con SelfyConto: ecco come

Per avere il 4% lordo annuo su un deposito vincolato di 6 mesi, basta aprire SelfyConto Mediolanum nella pagina ufficiale accreditando lo stipendio.

La promo Vincoli 4% si applica esclusivamente ai nuovi clienti. I correntisti possono accreditare lo stipendio fino al 30 aprile 2023 e richiedere un deposito vincolato con scadenza semestrale prima di tale data.

Come già detto, l’importo minimo che può essere vincolato è molto basso (100 euro), con l’importo massimo che può arrivare fino 500.000 euro.

Ma è conveniente scegliere di aprire SelfyConto Mediolanum? La risposta a tale domanda è ovviamente soggettiva.

In ogni caso, è necessario sapere che i servizi di questa banca possono essere facilmente gestiti online o tramite un’app e che si tratta di una banca molto sicura, con un indice di affidabilità del 20,7%.

Inoltre, per chi ha meno di 30 anni il canone annuo è pari a zero. Ma anche avendo più di 30 anni, si può comunque ottenere una carta di debito gratuita e prelevare gratuitamente nella zona Euro.

Coloro che sono realmente interessati ad aprire il conto con SelfyConto Mediolanum devono cliccare sul link qui sotto:

Inoltre, come anticipato all’inizio, con SelfyConto si può iniziare a fare trading sui mercati italiani pagando il primo anno soltanto 7 euro di commissione fissa su tutti gli ordini.

