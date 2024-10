SelfyConto: conto deposito online remunerato al 5% (ultimi giorni)

La promozione “Vincoli 5% – nuovi clienti” di Banca Mediolanum, valida fino al 31 ottobre, consente di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi a chi apre un nuovo conto corrente online SelfyConto. Le somme sono svincolabili in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati.

Per tutti i nuovi clienti il canone di SelfyConto è azzerato per i primi 12 mesi e per gli under 30 fino al compimento dei trent’anni. A partire dal secondo anno il prezzo del canone è pari a 3,75 euro al mese (azzerabile in via promozionale). All’apertura di SelfyConto si riceve anche una carta di debito Mastercard gratuita, con cui è possibile prelevare agli ATM senza commissioni sia in Italia che negli altri Paesi dell’Unione europea. Inoltre, è possibile anche richiedere una carta di credito, con quota gratuita il primo anno e poi 20 euro all’anno.

Come guadagnare il 5% annuo lordo sui propri risparmi con SelfyConto

Per ottenere il 5% annuo lordo sui tuoi risparmi devi prima di tutto aprire il conto online SelfyConto entro il 31 ottobre. In seguito dovrai richiedere la costituzione di un conto deposito a tempo della durata di 6 mesi (entro il 30 novembre) e l’accredito dello stipendio (entro 7 giorni prima la scadenza del deposito).

Il regolamento della promozione di Banca Mediolanum chiarisce che è possibile vincolare un importo minimo di 100 euro e uno massimo di 500.000 euro. Per beneficiare poi del tasso promozionale al 5%, è obbligatorio l’accredito dello stipendio. In caso contrario, infatti, la banca applicherà in automatico lo 0,05%.

Per aprire SelfyConto la procedura è piuttosto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum e richiedere l’apertura del conto direttamente online. Tutto ciò che occorre è la carta d’identità e il codice fiscale. Assicurati inoltre di avere a portata di mano lo smartphone e l’indirizzo e-mail.

Maggiori informazioni sull’ultima offerta di Banca Mediolanum a questa pagina del sito ufficiale. La promozione scade giovedì 31 ottobre.