SelfyConto: conto online con carta di credito gratuita per 12 mesi

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Tra i suoi principali punti di forza vi è la sua natura completa, dal momento che consente di pagare, investire e gestire il proprio denaro in maniera semplice, pratica e intuitiva.

Per gli under 30 il canone di SelfyConto è azzerato fino al compimento dei 30 anni. Canone zero anche per i nuovi clienti per i primi 12 mesi, in seguito è azzerabile in via promozionale. A tutto questo si aggiungono poi i prelievi senza commissioni in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, più una carta di credito Visa o Mastercard con quota gratuita il primo anno.

L’apertura di SelfyConto è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

I vantaggi del conto online SelfyConto

Mediolanum Credit Card è la carta di credito associata a SelfyConto di Banca Mediolanum. L’utente può scegliere il proprio colore preferito tra blu, bianco e grigio, il circuito di pagamento desiderato tra Visa e Mastercard, e l’inserimento o meno della propria foto così da personalizzare ulteriormente la carta.

La carta di credito di SelfyConto ha un plafond a partire da 1.500 euro al mese, ed è compatibile con i pagamenti sicuri online tramite i principali wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. In più presenta la funzione Easy Shopping, che permette di dilazionare i pagamenti dei propri acquisti di importo superiore a 250 euro e fino ad un massimo di 2.400 euro.

E a proposito di carte, SelfyConto mette a disposizione anche la carta di debito Mediolanum Card e la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card, entrambe appartenenti al circuito di pagamento Mastercard.

I dettagli completi del conto corrente online SelfyConto sono disponibili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.