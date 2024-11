SelfyConto: conto online e carta di credito a canone zero per 12 mesi

SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, con carta di credito Mastercard o Visa a canone azzerato per i primi 12 mesi. Per aprirlo è sufficiente un documento d’identità e codice fiscale, più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido.

Oltre al canone di tenuta del conto gratis per un anno, le persone che aprono SelfyConto entro il 31 marzo 2025 riceveranno una carta di debito Mastercard a canone zero per il primo anno più una carta di credito con quota gratuita, con la possibilità di scegliere tra i circuiti di pagamento Visa e Mastercard.

L’apertura del conto corrente online SelfyConto è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

I vantaggi del conto online SelfyConto

Il conto online SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente completo, che consente ai suoi titolari di pagare, investire e gestire il proprio denaro in maniera pratica e veloce. È a canone zero fino a trent’anni per gli under 30 e per tutti il primo anno, poi dal secondo anno il canone passa a 3,75 euro al mese (azzerabile in via promozionale).

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di contare su carte gratuite per i primi 12 mesi, sia la carta di debito che la carta di credito. Poi, a partire dal secondo anno, il canone annuale passa rispettivamente a 10 euro e 20 euro. Sono privi di costi anche servizi quali prelievi presso gli ATM e le operazioni bancarie, tra cui bonifici online, addebiti utenze, F24, MAV e RAV.

Per quanto riguarda infine l’identificazione, durante la procedura di apertura online del conto sarà possibile identificarsi tramite webcam, bonifico e SPID.

Per aprire SelfyConto online e sfruttare i suoi vantaggi occorre collegarsi a questa pagina del sito Banca Mediolanum.