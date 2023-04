SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 4% per i nuovi clienti

La proposta di Banca Mediolanum per i nuovi clienti è davvero interessante: aprendo il conto corrente SelfyConto, infatti, è possibile accedere ad un conto a zero spese oltre ad un tasso di interesse del 4% per 6 mesi, accessibile impostando l’accredito dello stipendio.

Con SelfyConto si ha a disposizione un conto corrente completo con carta di debito per prelievi e pagamenti gratis e tutte le operazioni bancarie eseguibili tramite Home Banking senza commissioni. C’è anche spazio per la personalizzazione con la possibilità di richiedere la carta di credito ad appena 1 euro al mese.

Per accedere all’offerta aprire SelfyConto è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Banca Mediolanum, disponibile al link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 4% con l’offerta per i nuovi clienti

L’offerta per nuovi clienti di SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle opzioni più interessanti del mercato bancario. Con l’istituto, infatti, è possibile aprire un nuovo conto corrente caratterizzato da:

un canone azzerato per 12 mesi (invece che 3,75 euro al mese); per i clienti Under 30 c’è una promozione aggiuntiva con il canone che viene azzerato a tempo indeterminato mentre per i clienti Over 30 è possibile azzerare il canone mantenendo un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro oppure attivando un prestito o un prodotto assicurativo

(invece che 3,75 euro al mese); per i clienti Under 30 c’è una promozione aggiuntiva con il canone che viene azzerato a tempo indeterminato mentre per i clienti Over 30 è possibile azzerare il canone mantenendo un patrimonio gestito da almeno 15 mila euro oppure attivando un prestito o un prodotto assicurativo una carta di debito gratuita con prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro

con prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro una carta di credito richiedibile, in opzione, a 1 euro al mese

richiedibile, in opzione, a bonifici gratuiti

un tasso di interesse lordo annuo del 4% per depositi a 6 mesi; la promozione è attivabile impostando l’accredito gratuito dello stipendio e consente di beneficiare di deposito remunerato che garantisce 138 euro di interessi netti ogni 10.000 euro investiti nel conto

La promozione di Banca Mediolanum è disponibile a tempo limitato: per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile seguire la procedura di sottoscrizione tramite il link qui di sotto.

Per completare l’apertura del conto corrente di Bana Mediolanum è possibile utilizzare lo SPID per il riconoscimento veloce. Si tratta di un sistema comodo per accelerare ulteriormente i tempi della procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.