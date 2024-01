SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

SelfyConto di Banca Mediolanum offre una combinazione di servizi gratuiti, digitalizzazione e flessibilità. Questo conto corrente online è caratterizzato da zero canone di tenuta conto, carte personalizzabili e una vasta gamma di servizi aggiuntivi.

Canone e carta di debito gratuiti

Per il primo anno, il canone di gestione del conto SelfyConto è gratuito. Questa convenienza si estende fino al 30º compleanno per i clienti under 30. La carta di debito, contactless e realizzata in PVC 100% riciclato, è anch’essa gratuita e può essere utilizzata per acquisti sia online che fisici, inclusa la compatibilità con i pagamenti tramite smartphone.

Offerta limitata per nuovi clienti: 5% di interesse annuo

Con la promozione attuale, SelfyConto offre un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. Questa offerta è riservata ai nuovi clienti che aprono SelfyConto entro il 31 marzo 2024 e accreditano il loro stipendio.

Operazioni bancarie di base senza costi

SelfyConto include gratuitamente nel pacchetto le principali operazioni bancarie come i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi da ATM in area euro. Inoltre, sono gratuiti versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo.

Accesso facilitato ai servizi con l’App Mediolanum

L’app Mediolanum consente di effettuare le principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito immediato, investire in fondi comuni e praticare trading online. Questo rende SelfyConto un’opzione particolarmente adatto per chi predilige una gestione agile e digitale del proprio patrimonio finanziario.

Condizioni e canone dal secondo anno

Dopo il primo anno gratuito, il canone per la gestione del conto è di 3,75 euro mensili (addebitati trimestralmente per un totale di 11,25 euro). Tuttavia, il canone rimane gratuito fino al 31/12/2024 per i clienti che sottoscrivono un prestito, un mutuo, un prodotto assicurativo di protezione, possiedono un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro, o effettuano 48 operazioni di compravendita titoli.

