SelfyConto: gratuito fino a 30 anni e per tutti il primo anno

Richiedi ora SelfyConto e ottieni un conto corrente facile da gestire da smartphone e PC, con canone gratuito per tutti il primo anno e per i più giovani fino al compimento dei 30 anni. Oltre a permetterti di azzerare il canone successivamente, ti offre anche operazioni classiche senza commissioni e tre opzioni per scegliere la tua carta di pagamento MasterCard.

SelfyConto: il conto corrente gestibile facilmente anche da telefono

SelfyConto di Banca Mediolanum è pensato per rendere pratica la gestione dei propri soldi, motivo per cui è semplice e facile da aprire online. Ecco cosa offre:

Facilità di gestione e operazioni gratis : con SelfyConto pagare e gestire denaro non è mai stato così semplice. Puoi effettuare bonifici SEPA online in euro, addebitare direttamente le tue utenze e prelevare contante dagli ATM in area euro, tutto gratuitamente. Inoltre, hai zero spese per versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

: con SelfyConto pagare e gestire denaro non è mai stato così semplice. Puoi effettuare bonifici SEPA online in euro, addebitare direttamente le tue utenze e prelevare contante dagli ATM in area euro, tutto gratuitamente. Inoltre, hai zero spese per versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo. Carte di pagamento MasterCard : scegli tra una carta di debito gratuita con assicurazione multirischi inclusa, una carta di credito per pagare a rate con canone annuo di 12€ e una prepagata che puoi ricaricare 7 giorni su 7 all’istante, direttamente dal conto.

: scegli tra una carta di debito gratuita con assicurazione multirischi inclusa, una carta di credito per pagare a rate con canone annuo di 12€ e una prepagata che puoi ricaricare 7 giorni su 7 all’istante, direttamente dal conto. Operatività bancaria semplificata : tutti i servizi sono a portata di mano tramite l’app Mediolanum. Puoi visualizzare il saldo e i movimenti, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online.

: tutti i servizi sono a portata di mano tramite l’app Mediolanum. Puoi visualizzare il saldo e i movimenti, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online. Periodo gratuito a canone zero: per il primo anno, il canone per la tenuta di SelfyConto è gratuito e, se hai meno di 30 anni, non lo paghi fino al tuo trentesimo compleanno. Dal secondo anno, il canone è di soli 3,75 euro al mese ma puoi azzerarlo se attivi un prestito, un finanziamento e altri servizi finanziari simili di Mediolanum.

Non manca un’assistenza che puoi contattare anche online per qualsiasi necessità. Visita ora il sito ufficiale di SelfyConto e diventa titolare in pochissimo tempo!