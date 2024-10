SelfyConto: il conto a canone zero che fa fruttare i tuoi risparmi

SelfyConto è il conto corrente online integrato nel circuito di Banca Mediolanum che è pensato per chi è alla ricerca di una soluzione semplice, flessibile e conveniente. Oltre ad essere praticamente a canone zero, è attualmente attiva una promozione interessante che ti permette di ricevere un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle tue somme depositate a 6 mesi.

Perché SelfyConto è un conto che conviene

Riguardo questa promozione aggiungiamo un altro dettaglio interessante: se dovessi avere improvvisamente bisogno delle tue somme depositate, o di una parte di esse, hai la facoltà di svincolarle quando vuoi senza perdere tuttavia gli interessi maturati. Un gran vantaggio per far fruttare i tuoi risparmi senza perderne il potere d’acquisto nel caso ti servissero per un imprevisto.

Per il resto, scegliere SelfyConto significa affidarsi ad un conto corrente totalmente gestibile online grazie all’apposita app Mediolanum tramite la quale puoi accedere facilmente a tutti i servizi bancari direttamente dal tuo smartphone. Il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno, e se hai meno di 30 anni, rimane a zero fino al compimento del trentesimo anno di età.

Tra le altre cose, la carta di debito è inclusa senza canone per il primo anno se apri il conto entro il 31 marzo 2025 con prelievi di contante gratuiti e illimitati in tutta l’area Euro.

Infine, le operazioni bancarie principali, come addebiti per le utenze, pagamenti F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono gratuite e, come detto, gestibili direttamente tramite l’app. Aprendo il conto entro il 31 dicembre potrai anche avere i benefici SEPA online a costo zero, ampliando notevolmente gli aspetti convenienti di questo conto.