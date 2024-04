SelfyConto: il conto a portata di app semplice e veloce

Con SelfyConto rendi più facile la gestione del denaro direttamente dal tuo smartphone, oltre che da homebanking. Puoi infatti effettuare bonifici, pagamenti, investire ed effettuare tutte le operazioni direttamente dall’app. Inoltre il canone è gratuito per i primi 12 mesi per tutti. Hai un’età sotto i 30 anni? Allora sarà gratuito fino al tuo 30° compleanno! Ma scopriamo tutti i vantaggi nel dettaglio.

SelfyConto: il conto corrente gratuito fino ai 30 anni

SelfyConto è gratis per 12 mesi e fino ai 30 anni, successivamente passa a una quota di 3,75€ al mese azzerabile attivando dei prodotti finanziari Mediolanum, quali prestiti, finanziamenti e altro. Le operazioni bancarie comuni sono completamente gratuite: se effettui un bonifico, una ricarica telefonica, addebiti un’utenza sul tuo conto, oppure effettui un modello F23, F24, MAV o RAV non pagherai alcuna commissione aggiuntiva.

A non avere commissioni sono anche i prelievi che puoi fare senza alcun limite presso tutti gli ATM europei, oltre che quelli delle Poste e gli sportelli convenzionati Intesa Sanpaolo. Le carte di pagamento MasterCard disponibili sono tre, tra cui:

Carta di debito : gratis e con assicurazione multirischi che ti copre tu tutti gli acquisti effettuati in tutto il mondo.

: gratis e con assicurazione multirischi che ti copre tu tutti gli acquisti effettuati in tutto il mondo. Carta di credito : plafond a partire da 1500€, pagamento a rate per spese da 250€ a 2500€ e canone annuale di 12€.

: plafond a partire da 1500€, pagamento a rate per spese da 250€ a 2500€ e canone annuale di 12€. Carta prepagata: ricaricabile istantaneamente dal conto tutti i giorni della settimana.

L’app SelfyConto ti permette di gestirle facilmente dall’area privata: blocchi o riattivi le tue carte, regoli i limiti periodici e visualizzi il PIN in ogni momento. Puoi anche monitorare tutti i movimenti con notifiche in tempo reale e autorizzarli con le conferme.

Per aprire il conto corrente non ti resta che visitare la pagina dedicata Mediolanum, avviando la procedura online con cui, in pochi minuti, diventi titolare: ti basta inserire i dati anagrafici, autenticarti con webcam o bonifico e firmare i contratti, ricevendo le carte di pagamento che hai scelto nei giorni successivi direttamente a casa.