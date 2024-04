SelfyConto: il conto corrente gratis che gestisci con lo smartphone

Cerchi un conto facile da gestire? SelfyConto ti permette di farlo tranquillamente tramite il tuo smartphone, oltre che da homebanking. Inoltre, il canone rimane gratuito per i più giovani che non hanno compiuto ancora 30 anni, e per tutti i titolari per il primo anno dall’apertura del conto.

SelfyConto: caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

Canone gratis : per il primo anno per tutti i titolari e per chi non ha ancora compiuto 30 anni. Successivamente, questo passa 3,75€ al mese, ma potrai comunque azzerarlo sottoscrivendo un mutuo, un prestito o altri prodotti finanziari della banca.

: per il primo anno per tutti i titolari e per chi non ha ancora compiuto 30 anni. Successivamente, questo passa 3,75€ al mese, ma potrai comunque azzerarlo sottoscrivendo un mutuo, un prestito o altri prodotti finanziari della banca. Operatività bancaria gratuita : SelfyConto ti permette di effettuare operazioni come bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro senza alcuna commissione aggiuntiva. Puoi anche prelevare e versare presso i Postamat e gli ATM Intesa Sanpaolo senza costi aggiuntivi.

: SelfyConto ti permette di effettuare operazioni come bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro senza alcuna commissione aggiuntiva. Puoi anche prelevare e versare presso i Postamat e gli ATM Intesa Sanpaolo senza costi aggiuntivi. Carte di pagamento MasterCard : scegli la carta più adatta alle tue esigenze. Puoi decidere se abbinare al conto una carta di debito gratuita con assicurazione sugli acquisti inclusa, una carta di credito con canone di 12€ l’anno e la possibilità di pagare a rate, oppure una prepagata che puoi ricaricare istantaneamente dal conto tutti i giorni della settimana per le tue spese.

: scegli la carta più adatta alle tue esigenze. Puoi decidere se abbinare al conto una carta di debito gratuita con assicurazione sugli acquisti inclusa, una carta di credito con canone di 12€ l’anno e la possibilità di pagare a rate, oppure una prepagata che puoi ricaricare istantaneamente dal conto tutti i giorni della settimana per le tue spese. Controlli tutto dall’app : hai accesso al saldo, controlli i movimenti, effettui tutte le operazioni bancarie previste nel conto e puoi anche investire tramite una sezione apposita, oltre ad avere accesso a tutti i prodotti Mediolanum.

: hai accesso al saldo, controlli i movimenti, effettui tutte le operazioni bancarie previste nel conto e puoi anche investire tramite una sezione apposita, oltre ad avere accesso a tutti i prodotti Mediolanum. Assistenza clienti: puoi richiedere assistenza dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00, tramite chat dall’app o dall’homebanking, per qualsiasi tipologia di necessità. Rimani in contatto con la banca anche se non è presente una filiale nella tua città.

Apri ora SelfyConto in pochi minuti direttamente dalla pagina ufficiale e diventa titolare di un conto semplice che facilità la gestione dei tuoi soldi.