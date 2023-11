SelfyConto: il conto corrente gratuito se hai meno di 30 anni

SelfyConto è un conto corrente a canone zero per i clienti che hanno meno di 30 anni e per tutti il primo anno. Fornisce una carta di debito senza commissioni per tutti i prelievi effettuati in area euro e in più offre un conto deposito, con tasso di interesse del 4% annuo lordo sui depositi vincolati per 6 mesi.

SelfyConto: il conto corrente di Mediolanum in dettaglio

SelfyConto ha un canone di tenuta totalmente gratuito per i clienti di età inferiore ai 30 anni, e in generale per tutti per il primo anno. Superato il 30° anno di età o terminato il primo anno, il canone passa a 3,75€ al mese, ma è tuttavia azzerabile in via promozionale seguendo alcuni requisiti della banca (sottoscrizione di prodotti finanziari o altro). Ad essere gratuiti sono anche i bonifici effettuati online.

La carta di debito MasterCard è completamente gratuita e non ha commissioni per quanto riguarda i prelievi effettuati presso tutti gli ATM europei. È compatibile con i portafogli digitali, oltre a essere già disponibile in formato digitale all’apertura del conto, senza attendere che arrivi a casa.

SelfyConto è interamente gestibile dall’app, che è possibile scaricare per i dispositivi Apple, Android e Huawei. La schermata principale fornisce una panoramica rapida e completa sul bilancio, riportando il credito disponibile e tutti i movimenti effettuati in entrata e in uscita con il conto e la carta. Supportando i pagamenti digitali, potete pagare comodamente da smartphone, smartwatch o tablet, con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

Tutte le utenze, le multe, i bollettini e altri documenti possono essere pagati comodamente attraverso una semplice foto al codice QR, che compilerà in automatico tutto per voi, permettendovi di finalizzare l’operazione all’istante.

Per richiedere l’apertura, cliccate su “Apri SelfyConto” nella pagina principale, seguendo tutti i passaggi richiesti. In poco tempo conto e carta saranno già pronti per l’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.