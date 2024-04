SelfyConto: il conto semplice e gratis per il primo anno

Se hai intenzione o necessità di aprire un nuovo conto corrente e cerchi una soluzione semplice e flessibile, allora questa è di sicuro SelfyConto di Mediolanum, un prodotto che puoi tranquillamente aprire online e gestire il più comodamente possibile sia da smartphone che da PC. Offre inoltre zero canone per chi ha meno di 30 anni e per tutti il primo anno, insieme a diversi altri vantaggi.

SelfyConto: facile da gestire sia da PC che da smartphone

SelfyConto è un prodotto pensato per la facilità d’uso e l’accesso da mobile. Oltre che da PC, può essere gestito nella sua interezza anche da smartphone grazie all’app che puoi scaricare per dispositivi Android e iOS. Il canone è gratis per tutti i primi 12 mesi e per coloro che non hanno compiuto ancora 30 anni, dopodiché passerà a 3,75€ al mese, azzerabili in via promozionale attivando dei prodotti finanziari di Mediolanum, come mutui, prestiti e altri.

L’operatività bancaria di base è completamente gratuita, di conseguenza operazioni classiche come bonifici SEPA, addebiti utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza alcuna commissione aggiuntiva.

Per quanto riguarda le carte di pagamento, con SelfyConto hai la possibilità di scegliere tra ben tre opzioni MasterCard:

Carta di debito : gratis, assicurazione inclusa per gli acquisti effettuati in tutto il mondo e prelievi a costo zero.

: gratis, assicurazione inclusa per gli acquisti effettuati in tutto il mondo e prelievi a costo zero. Carta di credito : canone di 12€ l’anno, possibilità di pagare le spese a rate fino a un massimo di 2400€ e plafond a partire da 1500€.

: canone di 12€ l’anno, possibilità di pagare le spese a rate fino a un massimo di 2400€ e plafond a partire da 1500€. Carta prepagata: ti consente di ricaricarla facilmente dal conto corrente per gli acquisti in negozio oppure online.

Tutte le carte hanno la possibilità di essere gestite sia da app che da homebanking per quanto riguarda il tetto massimo di spesa e prelievo, nonché per visualizzare il PIN, sospenderle e riattivarle in qualsiasi momento.

Richiedi ora SelfyConto con una procedura di pochi minuti!