SelfyConto: l'occasione da non perdere per risparmiare con il 5%

Non perdere l’occasione offerta da SelfyConto e massimizza il risparmio sulle tue giacenze con un interesse del 5% sui vincoli di almeno 6 mesi. E svincoli il denaro quando vuoi! Non perdi gli interessi già maturati e hai a disposizione da subito i tuoi soldi quando ti servono. Questo perché gli interessi vengono accreditati sulle giacenze giornaliere.

SelfyConto: il conto con tasso di interesse tra i più alti

SelfyConto ha un canone di 2€ al mese, azzerabile in via promozionale se vengono sottoscritti dei prodotti finanziari Mediolanum. È tuttavia gratuito per tutti i primi 12 mesi e per i giovani fino al loro 30° compleanno.

Puoi effettuare tutte le operazioni bancarie più comuni anche direttamente dall’app per iOS o Android, tra cui l’invio di bonifici, pagamento dei bollettini, MAV, RAV, F24 e ricariche, senza alcuna commissione. L’operatività bancaria di base è infatti gratuita e anche i prelievi non hanno commissioni in tutta europa. Puoi anche prelevare denaro presso tutti gli sportelli convenzionati Intesa Sanpaolo e delle Poste Italiane.

Il tasso di interesse del 5% consente di guadagnare una buona remunerazione sui propri risparmi, accreditando lo stipendio all’apertura del conto e vincolando le somme per almeno 6 mesi. Puoi svincolare le giacenze in ogni momento, utilizzandole quando vuoi senza perdere gli interessi.

Insieme al conto, è possibile sceglier di avere differenti tipologie di carte MasterCard, tra una carta di debito senza canone che include un’assicurazione per i tuoi acquisti, una carta di credito con quota di 12€ l’anno, plafond a partire da 1500€ e possibilità di pagare a rate, oppure una prepagata per gli acquisti, ricaricabile facilmente dal conto o da altri canali per i tuoi acquisti.

Non manca la possibilità di sottoscrivere servizi e prodotti Mediolanum, che puoi attivare e gestire in completa autonomia. Questi includono assicurazioni, investimenti online e persino prestiti con esito in tempo reale.

Richiedi SelfyConto adesso dalla pagina ufficiale e non lasciarti scappare la promo!