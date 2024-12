SelfyConto per giovani: canone zero e gestione gratuita

Chi inizia a muovere i primi passi nel mondo del lavoro ha la necessità di poter utilizzare un conto corrente semplice e pratico, ma anche e soprattutto economico. I costi fissi per un giovane che inizia le prime collaborazioni o si alterna tra assunzioni a tempo determinato, rimborsi spese e retribuzioni a progetto rappresentano un peso troppo importante. Banca Mediolanum ha previsto proprio per i giovani fino a 30 anni una serie di agevolazioni per il conto online SelfyConto. Scopri tutti i vantaggi che puoi avere con SelfyConto.

SelfyConto, un conto giovane per i giovani che vogliono continuare a crescere

I giovani fino a 30 anni che aprono SelfyConto avranno l’azzeramento del canone per la gestione del conto, ma anche i bonifici SEPA ordinari e istantanei. In questo modo non ci sono costi fissi da dover sostenere nelle prime fasi di incertezza quando si è alla ricerca di un’occupazione stabile e di una definizione della propria carriera professionale.

Successivamente i costi fissi di SelfyConto possono continuare a essere azzerati fino a tutto il 2027 accreditando sul conto lo stipendio o prevedendo di spendere almeno 500€ al mese. In questo modo si continuerà a non pagare il canone per la gestione del conto, i bonifici ordinari e istantanei resteranno gratuiti così come i prelievi negli ATM dell’area Euro, l’addebito delle utenze, e ancora, il canone della carta di debito.

Associata al conto corrente SelfyConto, infatti, c’è la Carta di Debito Mediolanum Card che si appoggia sul circuito Mastercard e consente di effettuare tutte le operazioni. Compresa nella carta c’è anche la polizza assicurativa Multirischi per la protezione da tutti gli acquisti effettuati con la carta di debito nei negozi di tutto il mondo.

Proprio perché è un conto per i giovani, SelfyConto mette a disposizione un’applicazione mobile (disponibile sia per iOS che per Android) davvero efficiente. Dall’app si possono effettuare tutte le operazioni bancarie, ma anche richiedere prestiti personali, dilazionare alcune spese, attivare nuove polizze assicurative e investire nel trading online.

Tutto quello di cui un giovane ha bisogno dal punto di vista finanziario è disponibile nel conto corrente SelfyConto.