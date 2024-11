SelfyConto per under 30: canone gratuito fino ai 30 anni

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno. Al di là del canone gratuito, sono diversi i suoi vantaggi. Tra questi si annoverano bonifici istantanei e ordinari SEPA gratis per gli under 30, prelievi senza commissioni e una carta di debito e di credito con quota gratuita il primo anno.

Inoltre, l’apertura di SelfyConto entro il 20 dicembre consente di partecipare all’ultima iniziativa di Banca Mediolanum. La promozione in corso prevede la possibilità di ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro accreditando lo stipendio o la pensione sul conto appena aperto, oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta associata.

Il conto online SelfyConto si può aprire direttamente su questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

I vantaggi del conto corrente online SelfyConto

Ecco un riepilogo dei vantaggi di SelfyConto, in particolare per gli utenti più giovani.

Canone zero fino a 30 anni

Il primo vantaggio è l’azzeramento del canone fino al compimento dei trent’anni. In seguito, il prezzo del canone annuo è di 3,75 euro al mese, con addebito trimestrale pari a 11,25 euro.

In via promozionale, se si sceglie di accreditare lo stipendio o si garantiscono spese di almeno 500 euro con la carta associata al conto, il canone è azzerabile fino al 31 dicembre 2027, anche se nel frattempo si è superata l’età limite di 30 anni.

Bonifici istantanei e ordinari SEPA gratuiti fino a 30 anni

Così come il canone, anche i bonifici istantanei e ordinari SEPA sono gratuiti fino all’età di 30 anni. Un’ottima notizia soprattutto per i più giovani, che hanno l’abitudine di usare più spesso il bonifico istantaneo rispetto a quello classico.

E sempre in via promozionale, l’accredito dello stipendio oppure una spesa pari o superiore a 500 euro al mese dà la possibilità di azzerare i costi legati ai bonifici istantanei e ordinari fino al 31 dicembre 2027, anche in caso di superamento dei 30 anni.

Prelievi gratuiti in Italia e in area Euro

Ai giovani piace viaggiare, non lo scopriamo di certo oggi. E in viaggio può capitare di avere la necessità di prelevare. La maggior parte delle banche e dei conti correnti prevede una commissione extra, spesso e volentieri salata. SelfyConto di Banca Mediolanum no.

I prelievi con la carta di debito collegata a SelfyConto sono gratuiti sia in Italia che nei Paesi appartenenti all’Unione europea.

Quota gratuita della carta di credito

Durante l’apertura di SelfyConto si può presentare richiesta della carta di credito Mediolanum Credit Card. Ognuno può scegliere il circuito di pagamento (Visa o Mastercard), il colore della carta e se personalizzarla ulteriormente con una propria foto.

Dopo il primo anno di quota gratuita, dal secondo è prevista una quota annuale pari a 20 euro.

Come aprire SelfyConto

Per aprire SelfyConto occorre collegarsi a questa pagina dedicata del sito Banca Mediolanum. Al momento dell’apertura del conto online bisogna avere con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale, più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. Per quanto riguarda infine l’identificazione, può essere completata tramite SPID, bonifico o webcam.