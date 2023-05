SelfyConto regala un Buono Amazon da 100€: ecco come ottenerlo

Cerchi un conto corrente all’avanguardia? Con SelfyConto di Banca Mediolanum hai la soluzione perfetta per gestire le tue finanze in modo assolutamente smart, senza rinunciare a tutti i vantaggi di un Istituto Bancario tradizionale. Recentemente, SelfyConto ha lanciato una nuova promozione ottima per chi ama fare acquisti online: tutti i nuovi clienti che aprono un conto corrente SelfyConto avranno l’opportunità, seguendo determinate condizioni, di ricevere un Buono Regalo Amazon dal valore di ben 100 euro.

Come partecipare alla promo e ricevere un buono Amazon da 100€

Partecipare all’iniziativa e ricevere il proprio bonus è davvero semplicissimo. Dovrai, innanzitutto, aprire un SelfyConto: l’offerta è riservata ai nuovi clienti, perciò se sei già un titolare purtroppo non avrai l’opportunità di partecipare alla promozione.

Una volta aperto il conto, tutto ciò che dovrai fare è accreditare mensilmente il tuo stipendio oppure effettuare acquisti con la tua Mediolanum Card per almeno 1.000 euro nei primi tre mesi di apertura del conto.

Una volta che avrai eseguito tutti i passaggi correttamente, otterrai il tuo premio: un Buono Regalo Amazon da 100 euro, che potrai caricare sul tuo account personale e spenderli come e quando vuoi, per qualsiasi acquisto tu voglia, senza vincoli.

Perché scegliere SelfyConto

Se stai cercando un conto corrente che ti semplifichi la vita, SelfyConto è ciò che fa per te. Grazie alla comoda applicazione gratuita, infatti, potrai gestire il tuo conto in modo facile e veloce semplicemente dallo smartphone. Potrai effettuare tutte le principali operazioni bancarie in tempo reale e senza costi aggiuntivi, visualizzare i tuoi movimenti e anche operare su 24 mercati mondiali.

Con SelfyConto riceverai una carta di debito realizzata in PLA – con l’80% di plastica in meno – e avrai accesso anche a una vasta gamma di servizi aggiuntivi, tra cui SelfyCare Travel (una copertura assicurativa di viaggio) e SelfyCare LifeProject per tutelare i tuoi progetti di vita e le persone a te care.

Aprire un SelfyConto è semplicissimo: collegati al sito web ufficiale della promozione munito di documento d’identità e codice fiscale, il tuo smartphone, il tuo indirizzo e-mail e una webcam per l’identificazione. Una volta rispettate le condizioni, potrai ricevere il tuo Buono Regalo Amazon da ben 100 euro per tutti i tuoi acquisti online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.