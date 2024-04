SelfyConto: semplice e gratis fino al tuo 30° anno di età

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che ti offre praticità, risparmio e una vasta gamma di servizi. Oltre ad aprirlo online in pochi minuti, puoi gestirlo interamente anche da smartphone e ti offre un canone gratis fino ai 30 anni oppure per 12 mesi.

SelfyConto: la soluzione di Mediolanum pratica e veloce per gestire i tuoi soldi

SelfyConto ti permette di gestire il tuo denaro in modo facile e veloce, grazie a un’app pratica con cui puoi eseguire tutte le operazioni anche da mobile, oltre che da PC con homebanking.

Il canone per la tenuta del conto è gratuito per il primo anno per tutti i titolari, mentre se hai un’età sotto i 30 anni, non paghi il canone fino al tuo trentesimo compleanno. Successivamente, terminato il periodo promozionale, potrai comunque azzerare la quota di 2,75€ al mese attivando dei prodotti finanziari Mediolanum.

Tra le carte di pagamento hai tre opzioni MasterCard tra cui scegliere: puoi decidere se avere una carta di debito gratuita, che ti permette acquistare in tutto il mondo in totale sicurezza, con un assicurazione multirischi inclusa, una carta di credito di 12€ l’anno con cui puoi pagare a rate per spese che vanno da 250€ a 2400€, oppure una prepagata che puoi ricaricare in qualsiasi momento dal conto corrente tutti i giorni della settimana.

Con SelfyConto l’operatività bancaria base è inoltre completamente gratuita e potrai quindi effettuare operazioni come bonifici SEPA, versamenti, prelievi presso tutti gli sportelli europei, i Postamat e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo, modelli F23, F24, MAV e RAV senza alcuna commissione aggiuntiva.

Oltre a monitorare il tuo conto corrente, con l’app Mediolanum, che puoi scaricare per smartphone Android e iOS, sarai anche in grado di richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni, fare trading online e molto altro.

Se sei interessato, puoi diventare titolare di SelfyConto in pochissimi minuti dalla pagina ufficiale.