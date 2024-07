Vuoi un nuovo smartwatch? Ci pensa SelfyConto!

Metti al polso il tuo nuovo smartwatch grazie alla promozione di SelfyConto, il conto corrente di Banca Mediolanum che propone numerosi vantaggi: zero canone, zero spese per i prelievi e per la carta di debito. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale. Puoi ottenere un Apple Watch SE, un tablet della linea iPad oppure un iPhone 15.

SelfyConto ti regala Apple Watch SE, il tuo nuovo smartwatch

Nel dettaglio, il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno e, se sei under 30, rimarrà a zero fino ai trent’anni. Ci sono poi la carta di debito gratis accettata nei punti vendita di tutto il mondo attraverso il circuito Mastercard e le operazioni principali senza spese come i bonifici, gli addebiti delle utenze, il pagamento di F23, F24, MAV, RAV e delle ricariche telefoniche. Ogni cosa può essere gestita attraverso la comoda applicazione mobile disponibile nelle versioni per Android, iOS e smartphone Huawei. Per l’apertura, lo puoi fare subito a costo zero, in modo rapido con le tue credenziali SPID.

Per ottenere in regalo Apple Watch SE, con la promozione di SelfyConto, è sufficiente portare due amici. Se il numero sale a quattro c’è il tablet iPad di decima generazione, mentre arrivando a sei si ha diritto all’iPhone 15. Per tutte le informazioni consulta la pagina dedicata.

I vantaggi legati al mondo Selfy non finiscono certo qui. Li trovi tutti elencati sul sito ufficiale: dalla possibilità di richiedere un prestito personale in tempo reale con SelfyCredit Instant al catalogo SelfyShop dei prodotti con un finanziamento, dalla polizza SelfyPet per tutelare i tuoi amici a quattro zampe a SelfyCare Travel per viaggiare in tranquillità e altro ancora.