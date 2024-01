SelfyConto: tasso di interesse del 5% per i nuovi titolari

SelfyConto, un prodotto di Mediolanum, è un conto corrente digitale che offre un tasso di interesse del 5% annuo lordo per i nuovi clienti, sulle somme vincolate per 6 mesi. Un’ottima occasione per far fruttare al meglio le tue somme in giacenza, ma, al tempo stesso, poter beneficiare di un conto con canone gratuito, insieme alla possibilità di scegliere la carta MasterCard che preferisci.

SelfyConto: l’offerta da non perdere per i tuoi risparmi

Il canone di SelfyConto è gratuito per i primi 12 mesi per tutti i nuovi clienti e per gli utenti fino a 30 anni. Dopo il primo anno, il canone mensile è di 3,75€, ma può essere azzerato se si sottoscrivono prodotti finanziari della banca.

Può essere gestito completamente online e tramite app per quanto riguarda il saldo, i movimenti e i limiti delle carte, che possono essere sospese o riattivate con un tocco. È possibile effettuare operazioni bancarie gratuite come bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e versamenti. Inoltre puoi scegliere tra carta di debito, carta di credito e prepagata, con prelievi in area euro interamente gratuiti.

Puoi anche usufruire di servizi esclusivi come SelfyCredit Instant, un prestito personale che fornisce liquidità in pochi minuti, oppure SelfyShop, un prestito finalizzato per acquistare prodotti a catalogo a TAN e TAEG zero, Selfy PayTime, per la rateizzazione delle spese, e SelfyCare Pet, con cui puoi sottoscrivere polizze di protezione per te, i tuoi viaggi e i tuoi animali domestici.

Tutte le carte che puoi abbinare al conto sono compatibili con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay, per pagare istantaneamente e in totale comodità con smartphone e smartwatch.

Per richiederlo ti basta seguire la procedura online nella pagina ufficiale. Servono soltanto un paio di minuti, pochi passaggi e i tuoi documenti di riconoscimento. Puoi anche sbrigarti persino più velocemente se hai lo SPID. Una volta aperto il conto, riceverai successivamente la carta MasterCard che hai scelto in fase di apertura direttamente a casa.

