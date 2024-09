SelfyConto ti offre il 5% sulle tue somme vincolate a 6 mesi: e le liberi quando vuoi

SelfyConto è il conto corrente online a zero spese di Banca Mediolanum che offre numerosi vantaggi: tra questi citiamo in particolare la possibilità di avere un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi. Puoi aprire il conto direttamente online.

Come funzionano le somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Parliamo di uno dei tassi di interesse più alti sul mercato che ti permetterà di far crescere i tuoi risparmi rapidamente, con un rendimento importante già in soli 6 mesi. La grande opportunità è però rappresentata dal fatto che puoi svincolare le tue somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati. Una flessibilità importante perché sai che i tuoi soldi sono sempre accessibili, senza compromettere il loro rendimento.

Con SelfyConto puoi contare su un istituto finanziario di fiducia come Banca Mediolanum con una gestione trasparente e un servizio clienti dedicato pronto a rispondere a ogni tua domanda.

I tuoi risparmi potranno essere gestiti comodamente online, tramite una piattaforma intuitiva e facile da usare con cui controllare il saldo, vincolare nuove somme e monitorare gli interessi maturati: tutto a portata di click. Non ci sono costi nascosti, commissioni inattese.

E il bello è che aprirlo è semplice e veloce: puoi fare tutto online e iniziare subito a vincolare le tue somme. Ti serve solo un documento di identità o la tua identità digitale SPID.