SelfyConto ti offre il 5% sulle tue somme vincolate a 6 mesi

Oggi ti parliamo di SelfyConto: il conto corrente online del circuito Banca Mediolanum che ti offre una serie di vantaggi incredibili. Oltre a questi, c’è un’offerta straordinaria che ti permette di avere, entro il 31 ottobre, il 5% sulle tue somme vincolate a 6 mesi. Vediamo come funziona.

SelfyConto: scopri i vantaggi e l’offerta sui tassi di interesse

Selfy è un conto corrente online a canone zero per il primo anno che resta tale se hai meno di 30 anni fino al compimento del trentesimo compleanno. Puoi contare sulle principali operazioni bancarie gratuite e non pagherai nulla per i prelievi agli ATM in area euro, per gli addebiti delle utenze o per i versamenti e prelievi presso i punti vendita Mooney. Anche i bonifici SEPA sono gratuiti fino al 31 dicembre.

Il punto forte che ti citavamo riguarda la possibilità di avere un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi: ti basta aprirlo entro il 31 ottobre 2024, accreditare lo stipendio e vincolare le somme entro il 30 novembre 2024. In ogni caso, avrai la libertà di svincolare le somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi accumulati.

Tra le altre cose, le carte di pagamento sono gratuite per il primo anno, sia la carta di debito con circuito Mastercard che la Mediolanum Credit Card. Entrambe possono essere usate per acquisti online o pagamenti con smartphone e smartwatch in Italia e all’estero.

Puoi aprire il tuo SelfyConto direttamente online e usufruire subito dei vantaggi che ti abbiamo citato. Ti basta avere lo SPID o i tuoi documenti di identità.