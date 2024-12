SelfyConto ti premia: apri un conto e vinci un Galaxy Z Flip6

È il momento giusto per scegliere SelfyConto, il conto online di Banca Mediolanum. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è una promo molto vantaggiosa che consente di azzerare il canone fino a fine 2027 (con un risparmio di 3,75 euro al mese). In più, accreditando lo stipendio oppure effettuando almeno 500 euro di spese con carta per 3 volte nei primi 4 mesi, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

A completare i vantaggi c’è un terzo bonus: inserendo il codice SELFY2024 al momento della richiesta di apertura è possibile partecipare all’estrazione settimanale di un Samsung Galaxy Z Flip 6. Per aprire SelfyConto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire una veloce procedura online.

SelfyConto: le caratteristiche del conto di Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche del conto troviamo un canone di 3,75 euro al mese che viene:

azzerato per un anno per tutti i nuovi clienti

azzerato a tempo indeterminato per i clienti Under 30

azzerato fino a fine 2027 per chi accredita lo stipendio o spende almeno 500 euro al mese con carta

Il conto corrente, inoltre, include:

la carta di debito con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e prelievi gratis in tutta l’area euro

con canone zero per un anno (poi 10 euro all’anno) e la carta di credito richiedibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno)

richiedibile con canone zero per un anno (poi 20 euro all’anno) i bonifici ordinari e istantanei gratis per un anno oppure fino a fine 2027 per chi accredita lo stipendio o spende almeno 500 euro al mese con carta; per gli Under 30, inoltre, i bonifici sono sempre gratuiti

per un anno oppure per chi accredita lo stipendio o spende almeno 500 euro al mese con carta; per gli Under 30, inoltre, i bonifici sono sempre gratuiti un Buono Amazon da 100 euro in regalo accreditando lo stipendio oppure effettuando almeno 500 euro di spese con carta per 3 volte nei primi 4 mesi

accreditando lo stipendio oppure effettuando almeno 500 euro di spese con carta per 3 volte nei primi 4 mesi la possibilità di gestione online senza costi, tramite il sito e l’app di Banca Mediolanum

senza costi, tramite il sito e l’app di Banca Mediolanum l’accesso a servizi aggiuntivi, direttamente via app, come SelfyCredit Instant per ottenere prestiti personali rapidi

Per aprire il conto corrente basta seguire la procedura guidata qui di sotto. Con il codice SELFY2024 è possibile partecipare all’estrazione settimana che consente di ottenere un Samsung Galaxy Z Flip 6 in regalo.