SelfyConto ti regala 100 euro in buoni Amazon.it: ecco come fare

Occasione d’oro se apri adesso un conto corrente SelfyConto del gruppo Banca Mediolanum. Oltre ad avere un conto corrente online per pagare, investire e gestire in modo veloce e immediato le tue finanze, hai anche l’opportunità di ottenere un buono regalo Amazon.it dal valore di 100 euro da spendere come vuoi. Ti spieghiamo subito come funziona.

SelfyConto: come avere 100 euro in buoni Amazon

Partiamo innanzitutto col raccontarti cosa puoi avere con SelfyConto: come ti abbiamo anticipato, è un conto corrente online pensato per chi cerca semplicità e vantaggi esclusivi.

Qualche esempio? Hai Zero Canone di tenuta conto per il primo anno e per chi ha meno di 30 anni, carta di debito fisica gratuita per il primo anno con pagamenti e prelievi senza costi aggiuntivi in tutta l’area Euro. Inoltre, tutti i principali servizi bancari sono inclusi e gratuiti, come bonifici SEPA online ordinari e istantanei, addebiti utenze, MAV, RAV e molto altro.

Andiamo al pezzo forte che abbiamo posto come titolo di questo articolo: aprendo adesso SelfyConto ti basterà rispettare due semplici condizioni, cioè accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese con la tua carta di debito, per ricevere il tuo buono regalo Amazon.it dal valore di 100 euro. Il buono ti verrà consegnato al termine della verifica delle condizioni.

Insomma, con SelfyConto puoi avere da una parte tutti i vantaggi di un conto corrente online dai numerosi benefit e semplice da gestire, dall’altra un grosso regalo di 100 euro da spendere come vuoi su Amazon. Aprilo adesso.