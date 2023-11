SelfyConto: buoni Amazon e premi se lo apri ora

SelfyConto di Mediolanum è un conto totalmente digitale e molto flessibile, che permette di gestire tutte le tue operazioni bancarie in modo semplice e veloce direttamente da smartphone o da computer.

Si apre in pochissimo tempo online, dalla pagina ufficiale e offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di vincere fino a 500e in buoni Amazon invitando altri amici ad aprire il conto.

SelfyConto: come ottenere il buono Amazon e i premi

Aprendo adesso SelfyConto, riceverete un buono Amazon da 100€ in omaggio. Procedendo successivamente ad invitare altri amici ad aprire il conto, otterrete 4 cerchi per ogni amico che diventa titolare, da usare per riscattare dei premi tramite il programma ForYou Rewarding di Mediolanum. Avete tempo fino al 27 dicembre 2023 per invitare un totale di 5 persone e richiedere fino a 500€ di voucher digitali di marchi prestigiosi. Ad essere premiati, saranno anche gli amici invitati che apriranno il conto.

Di seguito le principali caratteristiche di SelfyConto:

–Canone inizialmente gratuito: per tutti il primo anno e per gli under 30. Dal secondo anno, il canone passa a 3,75€, ma si può azzerare se sottoscrivete uno dei prodotti o servizi Mediolanum in promozione fino al 31 dicembre 2023.

–Carta di debito senza quota: MasterCard contactless per gli acquisti online e fisici, anche con lo smartphone, e per i prelievi gratuiti presso gli ATM in area euro.

–Operazioni bancarie quotidiane senza commissioni: bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche totalmente gratuiti.

– Tutto a portata di mano: l’app Mediolanum permette di visualizzare velocemente il credito residuo, effettuare operazioni bancarie e molto altro in tempo reale.

Non perdere tempo, apri SelfyConto oggi stesso per beneficiare della promozione e scoprire tutti i benefici di essere un cliente Mediolanum. Puoi farlo in pochi minuti, anche con Spid, e senza bisogno di recarti in filiale.

