SelfyConto: un conto semplice che gestisci anche da smartphone

Sei alla ricerca di un conto corrente moderno, flessibile e conveniente? SelfyConto di Banca Mediolanum è la risposta a ciò che cerchi, con un canone gratis fino a 30 anni per i più giovani e per i primi 12 mesi per tutti i titolari.

SelfyConto: comodo da controllare anche da smartphone

SelfyConto è un conto corrente online che ti offre la libertà di gestire tutte le tue operazioni bancarie in completa autonomia. Aprendolo potrai avere un conto che ti offre:

Facilità d’uso : con SelfyConto, pagare bollette, effettuare bonifici e monitorare le tue spese è semplice e veloce. Tutto avviene online, direttamente dalla comodità del tuo dispositivo, oltre che da homebanking.

: con SelfyConto, pagare bollette, effettuare bonifici e monitorare le tue spese è semplice e veloce. Tutto avviene online, direttamente dalla comodità del tuo dispositivo, oltre che da homebanking. Carte MasterCard : carta di debito gratis, carta di credito con canone annuale di 12€ oppure prepagata da ricaricare istantaneamente quando vuoi.

: carta di debito gratis, carta di credito con canone annuale di 12€ oppure prepagata da ricaricare istantaneamente quando vuoi. Operatività bancaria senza commissioni : SelfyConto ti offre bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro senza spese aggiuntive.

: SelfyConto ti offre bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro senza spese aggiuntive. Conto a portata di mano: l’app Mediolanum ti consente di avere il conto sotto controllo anche in mobilità e di impostare i limiti per le tue carte dall’area privata.

Costi e vantaggi

Canone per tenuta conto : il canone è gratuito per il primo anno e per gli under 30. Dal secondo anno, il costo mensile è di 3,75€ (che viene addebitato trimestralmente a 11,25€). Tuttavia, sottoscrivendo servizi finanziari Mediolanum tra cui un prestito, un mutuo, assicurazione per la protezione, o avendo un patrimonio gestito pari a 15.000€, hai la possibilità di avere canone gratis fino al 31 dicembre 2024.

: il canone è gratuito per il primo anno e per gli under 30. Dal secondo anno, il costo mensile è di 3,75€ (che viene addebitato trimestralmente a 11,25€). Tuttavia, sottoscrivendo servizi finanziari Mediolanum tra cui un prestito, un mutuo, assicurazione per la protezione, o avendo un patrimonio gestito pari a 15.000€, hai la possibilità di avere canone gratis fino al 31 dicembre 2024. Mondo Selfy: accedi a un mondo di servizi e vantaggi offerti da Mediolanum: assicurazioni, investimenti online, shopping su grandi marchi e prestiti con esito rapido.

Diventa titolare in pochi minuti dalla pagina ufficiale: basta fare clic su “Apri SelfyConto” e iniziare la procedura di pochi minuti, che puoi fare anche più rapidamente con SPID.