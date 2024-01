SelfyConto: zero canone e 5% annuo lordo, solo per i nuovi utenti

Approfitta dell’offerta Mediolanum per SelfyConto e ottieni un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle tue somme vincolate per almeno 6 mesi. Non perderti un conto corrente gratuito per gli utenti che hanno fino a 30 anni e per tutti il primo anno, scegliendo la carta MasterCard che fa più per te. Il conto si gestisce agevolmente tramite l’app per smartphone e si richiede con una procedura rapidissima direttamente dalla pagina ufficiale.

SelfyConto: il conto gratuito con un tasso di interesse vantaggioso

Con l’offerta attuale, SelfyConto può essere una buona occasione per avere a disposizione un conto con cui poter agevolmente effettuare acquisti e operazioni classiche, nonché far fruttare i propri risparmi grazie all’ottimo tasso di interesse.

In breve, ecco i vantaggi che puoi ottenere:

Canone gratuito per il primo anno e per gli under 30. Dal secondo anno, il canone è di soli 3,75 euro al mese, ma puoi azzerarlo in via promozionale se sottoscrivi dei prodotti finanziari della banca.

per il primo anno e per gli under 30. Dal secondo anno, il canone è di soli 3,75 euro al mese, ma puoi azzerarlo in via promozionale se sottoscrivi dei prodotti finanziari della banca. Operazioni bancarie gratuite : tra cui bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze, prelievi in contante dagli ATM in area euro e versamenti.

: tra cui bonifici SEPA online, addebito diretto delle utenze, prelievi in contante dagli ATM in area euro e versamenti. Tutto gestibile dall’app: controlla il saldo, i movimenti e regola i limiti periodici per quanto riguarda spesa e prelievo in un solo posto.

controlla il saldo, i movimenti e regola i limiti periodici per quanto riguarda spesa e prelievo in un solo posto. Servizi esclusivi : come SelfyCredit Instant, il prestito personale che ti dà liquidità in pochi minuti, SelfyShop, il prestito finalizzato che ti permette di acquistare prodotti a catalogo a TAN e TAEG zero, Selfy PayTime, il servizio che ti consente di rateizzare le tue spese e SelfyCare Pet, le polizze di protezione per te, i tuoi viaggi e i tuoi animali domestici.

: come SelfyCredit Instant, il prestito personale che ti dà liquidità in pochi minuti, SelfyShop, il prestito finalizzato che ti permette di acquistare prodotti a catalogo a TAN e TAEG zero, Selfy PayTime, il servizio che ti consente di rateizzare le tue spese e SelfyCare Pet, le polizze di protezione per te, i tuoi viaggi e i tuoi animali domestici. Servizio clienti di qualità, con il Banking Center a tua disposizione dal lunedì al sabato, con cui puoi chattare via app o dal tuo home banking. Inoltre, puoi trovare le risposte alle domande più frequenti nella sezione Videoguide su MediolanumPlay.

Non perdere tempo, apri SelfyConto e scopri il mondo di servizi e prodotti Mediolanum che puoi attivare e gestire in completa autonomia. Mediolanum è come vuoi tu. Con l’app anche quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.