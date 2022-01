Sella Global Advisory: il consulente finanziario è online

Banca Sella ha annunciato il lancio di un nuovo servizio che cambia non di poco il modo di interpretare il concetto stesso di “banca”. Con questa mossa, infatti, l'istituto bancario compie un passo importante in una logica di innovazione, qualcosa che in particolare va a cambiare l'esperienza percepita dall'utente nei confronti dei propri risparmi e investimenti.

Sella Global Advisory, questo il nome del nuovo servizio, è “una piattaforma innovativa per gestire il patrimonio di famiglie e imprenditori,

monitorando anche l’evoluzione dei loro investimenti, e consentire in modo integrato il dialogo, anche a distanza, tra cliente e private banker grazie al servizio di web collaboration“.

Sella Global Advisory è il tuo nuovo consulente

La banca, insomma, va a sviluppare un servizio di consulenza finanziaria incentrata sui bisogno dell'utente, così da poterlo costantemente aggiornare sulla sua situazione: “dal patrimonio finanziario a quello assicurativo, da quello immobiliare fino a quello aziendale e successorio per poter rispondere a tutte le possibili esigenze“. Non serve recarsi allo sportello, ovviamente: tutto è stato organizzato per gestire online la consulenza e l'accesso ai dati, attingendo dalla digitalizzazione quelle necessità di trasparenza, completezza e immediatezza che il mondo del risparmio gestito impone.

Il progetto è stato messo a punto dal Wealth & Business Advisory di Banca Sella e sviluppato da Prometeia. Particolarmente intrigante è il servizio di “account aggregation” che consente l'analisi aggregata di tutti i conti riferiti all'utente, anche quelli che non risiedono entro il perimetro di Banca Sella. Grazie al Gateway PSD2 di Fabrick tali informazioni saranno accessibili, potendo così avere sulla medesima interfaccia un servizio multibanca che, proprio per questo motivo, dimostra di saper mettere davvero l'utente al centro.

Con Sella Global Advisory i nostri clienti potranno ricevere dal loro private banker un'analisi complessiva del proprio patrimonio in grado di evidenziare bisogni e obiettivi, anche in ambiti alternativi e integrati alla finanza tradizionale. Ampliamo così i nostri servizi costruiti su misura per famiglie e imprenditori affiancandoli nella pianificazione delle scelte che riguardano sia il patrimonio personale che il business aziendale e nella realizzazione di progetti di trasformazione e crescita. Con un approccio “open”, aperto a soluzioni fintech offerte da altre realtà innovative, mettiamo inoltre a disposizione dei private banker tutta una serie di funzionalità avanzate per la gestione dei patrimoni e per dialogare in modo nuovo e sicuro con i clienti. Leonardo Cervelli, responsabile Private Banking di Banca Sella

Così facendo la banca avrà a disposizione informazioni più precise sul patrimonio da gestire e l'utente avrà una consulenza più affidabile e completa circa le proprie opportunità. Il futuro del mondo bancario va in questa direzione e Banca Sella, spesso all'avanguardia negli anni passati sulle pulsioni evolutive del settore, intende muovere le proprie pedine anzitempo.