Sella Junior: la soluzione tutto in uno per under 18

Banca Sella lancia una nuova soluzione dedicata ai propri clienti per mettere a disposizione dei loro figli uno strumento green e semplice da utilizzare nel primo approccio con la gestione della moneta digitale.

Carta Sella Junior di Banca Sella è una carta prepagata per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, ed è una delle prime in Italia ad essere realizzata con il “Parley Ocean Plastic“, materiale ricavato da oggetti raccolti sui fondali e sulle spiagge di tutto il mondo.

La carta prepagata è disponibile in formato virtuale, oppure in formato fisico prodotta in materiale completamente riciclato ricavato da oggetti di plastica come reti da pesca, rifiuti e bottiglie raccolti sui fondali e sulle spiagge di tutto il mondo, grazie all’aiuto di governi ed enti locali dei paesi che aderiscono all’iniziativa lanciata da Parley, l’organizzazione ambientale nata nel 2012 per sensibilizzare sulla bellezza e fragilità degli oceani, la carta prepagata Sella Junior ha una forte impronta sostenibile.

Carta Sella Junior prevede anche una versione dell’app Sella completamente dedicata agli under 18 – e collegata all’app dei genitori – con strumenti di analisi per imparare a gestire via smartphone i primi risparmi, le cene con gli amici e gli acquisti online e in negozio.

I ragazzi potranno così gestire le proprie spese in autonomia, anche all’estero, e attraverso l’app visualizzare i movimenti e utilizzare funzionalità come le statistiche o il “salvadanaio digitale” che permette di risparmiare piccole somme di denaro. I genitori, tramite la loro app Sella o l’internet banking, potranno ricaricare istantaneamente la carta così come bloccarla e riattivarla in caso di necessità, limitarne alcuni utilizzi, oltre a poterne monitorare il saldo e i movimenti.

