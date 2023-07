Sella Start: il conto di Banca Sella 100% digitale

Conto Sella Start è il conto corrente di Banca Sella perfetto per una gestione semplice delle spese quotidiane.

Questo conto include una carta di debito – gratuita se richiesta in fase di apertura del conto -, bonifici online illimitati e gratuiti con un canone mensile di soli 1,50 euro.

Il conto di Banca Sella si può gestire completamente tramite canali digitali, utilizzando l’app dedicata o l’internet banking, oppure recandosi presso una delle oltre 300 succursali presenti sul territorio se si preferisce avere il supporto di un consulente bancario.

Oltre alla carta di debito e ai bonifici online illimitati gratuiti (in Italia e verso i Paesi dello Spazio Economico Europeo), il conto offre numerose funzionalità che semplificano la gestione del denaro.

Grazie all’open banking, Sella Start permette di aggregare tutti i propri conti bancari per avere sempre la situazione finanziaria personale sotto controllo in tempo reale. Inoltre, Sella Start mette a disposizione statistiche avanzate per il monitoraggio delle spese e un salvadanaio digitale per mettere da parte il denaro con più facilità.

Tramite l’app è anche possibile impostare dei limiti di spesa mensili per diverse categorie, in questo modo si potranno tenere sotto controllo entrate e ed uscite e si potrà verificare in qualsiasi momento se le spese sono in linea rispetto all’obiettivo prefissato ed evitare spese in eccesso.

Tra i suoi servizi innovative, Sella Start mette a disposizione Plick: un metodo per inviare bonifici SEPA in tutta Europa tramite app Sella senza conoscere l’IBAN del beneficiario; è sufficiente conoscerne il numero di cellulare o l’indirizzo email.

Infine, l’app di Banca Sella può anche essere collegata al dispositivo Google Home, l’assistente di Google per la casa o all’app Assistente Google sul tuo smartphone, per tenere tenere sotto controllo i tuoi conti e carte ed effettuare operazioni dispositive utilizzando semplicemente la voce grazie alla funzionalità voice banking Sella.

