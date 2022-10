Sembra proprio un ventilatore, in realtà è una CALDA stufa economica

Un prodotto molto particolare, perfetto per la stagione fredda in arrivo e anche per il particolare periodo storico. Infatti, questa stufa elettrica a bassissimo consumo energetico ha tutta l’aria di un ventilatore, ma – naturalmente – è tutt’altro. Super calda, grazie al design a parabola, ha un assorbimento energetico che non supera mai i 1000W e puoi impostarla come preferisci.

La cosa interessante è che su Amazon la trovi a un prezzo decisamente interessante. Infatti, puoi portare a casa la versione da pavimento a 79,99€ appena mentre l’edizione da pavimento la prendi a 59,99€.

La stufa elettrica a basso consumo spopola su Amazon

Un prodotto decisamente particolare, ma non solo per il design, anche per il rendimento energetico. Infatti, nonostante il basso assorbimento, a rendere particolarmente efficace questo prodotto è la possibilità di sfruttare il design a parabola per permettere al calore di essere sprigionato in maniere uniforme e in pochissimo tempo. Non ci sono ventole, naturalmente.

Il modello da pavimento è pensato per permetterti di posizionarlo praticamente ovunque desideri. L’edizione da tavolo, invece, è utilissima se hai poco spazio e necessità di posizionare su un mobile la tua nuova stufa elettrica a basso consumo.

Insomma, un prodotto decisamente particolare, che sembra un ventilatore, ma è tutt’altro. Efficace e particolarmente economica, la porti a casa a partire da 59,99€ appena da Amazon. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.