Sembra una USB, ma è un lettore SD-microSD e oggi è in offerta

Beikell ha ideato una soluzione comoda ed efficace per poter portare su PC i contenuti di una SD Card. Si tratta di una vera e propria chiavetta USB, nel suo formato più tradizionale, che sulla parete laterale contiene però gli accessi pensati per SD e Micro SD.

USB per SD e microSD

Grazie a questo concept è possibile avere un lettore per SD Card sempre in tasca o nel proprio zainetto, senza ingombro alcuno. Spesso, infatti, dispositivi di questo tipo sono ben più voluminosi poiché pensati per un uso a scrivania: in questo caso al centro viene messa la portabilità e dunque comodità e dimensioni vengono ad avere un peso del tutto essenziale.

Appena 6 cm di lunghezza, meno di 1 cm di altezza, 17 millimetri di larghezza. Una volta infilata nell’apposita presa USB 3.0, la parete laterale lascia scoperti i due vani nei quali allocare le proprie card e trasferire quindi i file (alla velocità di 5 Gigabit al secondo).

Un concept intelligente, ma comunque non certo una novità assoluta.

